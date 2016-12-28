電影《四大名捕》拍攝工作在滬啟動(圖)北京新浪網 (2016-12-28 21:43)
原標題：電影《四大名捕》拍攝工作在滬啟動 武俠名家溫瑞安談「武俠不死」
中新網上海12月28日電 (王笈)上影集團與藍智投資28日在滬共同舉辦「四大名捕、重出江湖——溫瑞安武俠經典電影啟動發佈會」並簽訂合作協議，宣布上影版「四大名捕」系列作品的電影拍攝工作正式啟動。
「四大名捕」系列是一部經久不衰的IP作品、「武俠四大家」之一溫瑞安的代表作。1987年，「四大名捕會京師」系列小說登陸中國內地，風靡大江南北，迅速在讀者中激起熱烈反響；其後上市的「神州奇俠」系列在10天內售馨89萬套。將「四大名捕」的經典形象和故事成功搬上銀幕，是影視圈的一個夢想，也是數千萬武俠迷們的心愿。
此次「執掌」電影《四大名捕》的拍攝工作，上影集團方面表示，希望通過對這一武俠經典的再創作，傳揚中華文化中止戈為武、俠義濟世的精神，揭示優秀傳統的時代價值和當代意義。
「我們敬重溫瑞安創作的作品，毫無疑問，他的作品當中體現了一種俠義精神。」上影集團董事長、總裁任仲倫說。
當天的發佈會上，溫瑞安也現身現場見證了電影《四大名捕》的正式啟動。他表示，如《指環王》、《權力的遊戲》、《異類者》、《分歧者》等西方電影收穫觀眾美讚，但其中的門派、鬥爭、打鬥、兵器變化等都有取自東方之處，「我們的品牌不能還停留在李小龍、《功夫熊貓》。拍成好的武俠、能夠真正能夠吸取中國文化，我們用《四大名捕》作為一個旗杆，能夠挑起這個大旗，不管落日、旭日，武俠不死。」
據悉，除了上影集團將組織精幹團隊對「四大名捕」系列作品進行全版權運營，合作方之一的藍智投資還將在開發系列網游、動漫、電視劇、真人秀、衍生品等方面發揮專業優勢，「《四大名捕》無疑是溫瑞安最為經典的一個巔峰之作。在開發「四大名捕」系列電影的基礎上，我們將繼續在動漫、遊戲、和其他衍生品方面進行全案開發。」藍智投資創始合伙人浦曉江告訴記者。
電影《四大名捕》預計將在2017年下半年開拍，於2018年公映。(完)
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