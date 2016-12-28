圖為青海省湟中縣多巴鎮村民在村級電商服務站網購。 張添福 攝

中新網青海湟中12月28日電 (記者 張添福)離2017雞年春節僅剩30天時間，相較於過去中國農村趕集辦年貨的熱鬧場面，一場網路年貨購置「大戰」，已悄然打響。

在中國西部的青海省湟中縣，一場「足不出戶過大年」的網路「年貨節」28日在該縣啟動，同時，分佈在當地偏遠農村的幾十家村級電子商務服務站正式營業。

在湟中縣多巴鎮雙寨村，村民李義邦首次「觸網」，他在村裡電商服務站的「村小二」的幫助下，為愛車購置了一台車載移動電源，並學著查詢產品功能，跟淘寶商家討價還價。

在多巴鎮新墩村，大學畢業的「村小二」李文紅告訴記者，僅在過去十幾天的試營業中，她便幫村民完成了一百二十余筆電商交易，涉及家電、衣物和汽車配件，成交金額五萬余元(人民幣，下同)。

「現在，村民們就可以在我的電商服務站添置過年的衣服了，又方便，又便宜。」李文紅介紹，現在，電商巨頭阿里巴巴發起的農村淘寶「年貨節」正處在全場預熱階段，本月30日至明年元月14日，「年貨節」將正式打響，「很多東西都在打折，那時候我們就要忙起來了。」

湟中縣委副書記周志城介紹，當地聯繫電商巨頭阿里巴巴，推進電子商務進農村，不僅搭建了當地電商平台「弘大商城」，還建設了縣級電子商務服務中心、電商物流配送中心及96個村級服務站。

阿里巴巴鄉村事業部中西部大區青海省區域經理張龍告訴記者，「村小二」們打通了農村電商的信息流和物流，「前期，『村小二』們的收益還僅限於幫村民代購時商家所支付的傭金，但後期盈利的大頭在於把農村的好東西賣到城裡時的利潤。」

據阿里巴巴官方數據，2014年，中國農村網購用戶年增長率高達40.6%，遠高於城市的16.9%，2014年農村網購市場總量超過1800億元，預計即將過去的2016年，這一數值將達到4600億元。

據中新網記者了解，為實現「網貨下鄉」和「農產品進程」，電商巨頭阿里巴巴瞄準農村，將農村電商定為三大戰略業務之一，並啟動「千縣萬村計劃」，計劃建設1000個縣級運營中心和10萬個村級服務站。

如今，江西贛州臍橙、江蘇泗洪大閘蟹、浙江五常大米等大批優質農產品，早已「觸網」成功，現在，這股勢頭正向中國農村的角落進一步蔓延。在湟中縣，一位青年創客把自己加工的氂牛骨頭製品上網銷售，一年就有上百萬的收入。(完)