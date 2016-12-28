俄官員坦承選手服禁藥 仍否認政府涉案中央社 (2016-12-28 21:28)
（中央社紐約28日綜合外電報導）紐約時報（NYT）昨天報導，俄羅斯反禁藥官員坦承俄國運動員大規模服用禁藥，但依然強調與政府無關。之前有調查指稱俄國政府包庇選手使用禁藥，震驚全球體壇。
俄國反禁藥組織代理主席安茨里歐薇奇（Anna Antseliovich）接受紐時專訪時說：「這是一個制度化的共謀（institutional conspiracy）。」
然而，安茨里歐薇奇和其他受訪者依然否認「政府資助」選手使用禁藥。
調查人員麥克雷倫（Richard McLaren）接受世界反禁藥組織（WADA）委託，本月發布最新報告指出，包括2014年素溪冬季奧運、2012年倫敦夏季奧運與其他全球賽事，共有30個運動項目、超過1000名俄羅斯運動員參與俄國體育部官員的禁藥計畫。
這份報告9日出爐時，俄國副總理穆特科（Vitaly Mutko）隨即向塔斯社（TASS）說，麥克雷倫指稱的「制度化共謀」未經證實。
俄國克里姆林宮今天則警告，有必要查核紐時這份報導的真實性，以了解官員受訪內容，同時再次否認政府涉及禁藥風波。1051228
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