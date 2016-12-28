（中央社記者李晉緯台北28日電）台灣旅外足球好手陳柏良今天舉辦足球教室活動，對於網路傳說他將轉往泰超發展，他先以「這不是真的」鄭重否認，接著也幽自己一默，打趣得說，「可能有球隊喜歡我吧」。



「BE HEROES 2016陳柏良足球教室」第一站，今天在新北市淡水區的新市國小進行，陳柏良和這群今年榮獲全國學童盃足球錦標賽U12歲組冠軍的小朋友們相見歡。



在活動中陳柏良透過珍貴的照片，介紹自己追逐夢想的過程，並接受小朋友和家長五花八門的提問。



關於網路上傳出有關他將到泰國踢球的傳言，陳柏良否認這樣的消息，接連以「這不是真的，我自己都不知道這樣的事情」、「如果有這樣的事情，肯定會第一時間透過媒體和球迷報告」鄭重否認，但隨即又打趣得說，「有這種消息傳出，可能是有泰國的球隊喜歡我吧」。



對於有家長問到孩子踢球是否有前途一事，陳柏良說，現在除了他以外，還有很多選手在中國大陸的聯賽踢球，這當然說明踢球可以有未來，但他希望小朋友們、家長們不要把眼光侷限在中國大陸，還可以考慮包括泰國、越南等東南亞國家的聯盟，「說不定可以闖出自己的一片天，走出一條不一樣的道路」，陳柏良說。1051228