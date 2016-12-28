來源：T博士教你買保險（公眾號ID：DrTbaoxian）

作者：T博士，南京大學碩士，中山大學博士，現為保險經紀人

原題：如果雷洋買了壽險，保險公司會賠嗎？

T博士/文

隔了大半年，北京檢方對雷洋案5涉案警務人員作出不起訴處理。媒體用的都是新華社的通稿：

經委託司法鑒定機構鑒定，雷某符合生前胃內容物吸入呼吸道致窒息死亡；本例吸入性窒息的形成不排除與死者生前在飽食狀態下，因執法過程中的外力作用和劇烈活動以及體位變化等因素有關。事發後，邢某某在接受媒體採訪時做虛假陳述，引發公眾質疑，並與其他四名涉案警務人員故意編造事實、隱瞞真相，妨礙偵查。

北京市丰台區人民檢察院依法認定：邢某某等五人在執行公務活動過程中，不正確履行職責，存在不當執法行為，執法行為超出合理限度，致執法對象發生吸入性窒息；不履行職責，在發現雷某身體出現異常后，未及時進行現場急救、緊急呼救和送醫搶救，致執法對象未得到及時救治，以致發生死亡結果。且事後故意編造事實、隱瞞真相、妨礙偵查。該行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十七條第一款之規定，符合玩忽職守罪構成條件。

檢方認為邢某某等五人「」犯罪情節輕微，能夠認罪悔罪」，決定對邢某某等五名涉案警務人員不起訴。

都致人死亡了，還是屬於犯罪情節輕微，不知道情節嚴重的話，會是怎樣的情形？

作為保險經紀人，我想如果雷洋生前有壽險，這份壽險賠不賠？狹義的壽險，就是指被保險人身故了，保險公司賠付保額。

作為背景需要交代的是，所有壽險都有一條責任免除條款——被保險人故意犯罪或者抗拒依法採取的刑事強制措施。

雷洋身故后，向保險公司申請理賠的話，因為事實不清，責任不明，保險公司不知道自己該不該賠。而保監會規定保險公司收到理賠申請后，30天必須給出理賠決定，所以，保險公司大概率是拒賠。

現在根據公開的信息，那麼如何為雷洋爭取理賠呢？到保險公司門前一哭二鬧三上弔當然沒用，如何有理有據要求保險公司理賠？

1. 雷洋即使嫖娼，也不構成犯罪。一般的嫖娼行為在我國被認為是違反治管理的行為，違反了《治安管理處罰法》，屬於違法行為，但尚未構成犯罪。有幾種涉嫌犯罪的嫖娼，雷洋案都不涉及。

2. 根據檢察院界定，雷洋只是屬於阻礙執法行為，不屬於「抗拒依法採取的刑事強制措施」。具體見《北京市丰台區人民檢察院有關負責人就「雷洋案」答記者》一文通稿——

丰台檢察院負責人：根據《人民警察法》第三十五條的規定，「阻礙人民警察調查取證」或「有拒絕或者阻礙人民警察執行職務的其它行為的」，「給予治安管理處罰」，故雷某在面對民警依法開展的執法活動時具有配合的義務。但是，雷某在接受有償性服務后受到盤查，且邢某某等人多次明確向其出示警官證、告知警察身份的情況下，仍拒不配合，激烈抗拒執法，在第二現場試圖跳車逃跑，向現場圍觀者稱邢某某等人是「假警察」、謊稱自己親屬在東小口派出所工作，要求圍觀者阻止民警將其帶離。根據《人民警察法》第三十五條的規定，雷某的上述行為屬於阻礙執法行為。

我國《刑事訴訟法》規定的強制措施有五種：拘傳、取保候審、監視居住、拘留、逮捕，顯然雷洋的行為都不在此列。綜上，雷洋既不屬於故意犯罪，又不屬於抗拒依法採取的刑事強制措施，不屬於保險公司的免責範圍，發生身故，保險公司必須理賠！願朗朗乾坤下，人人都有免於恐懼的自由。

來源：T博士教你買保險（公眾號ID：DrTbaoxian）

作者：T博士，南京大學碩士，中山大學博士，現為保險經紀人

原題：如果雷洋買了壽險，保險公司會賠嗎？