中新網北京12月28日電(記者 周銳)中國國家發改委城市和小城鎮改革發展中心副主任沈遲28日在京指出，特色小鎮不是獨立存在的，其一定是在新型城鎮化的背景下，在農村土壤成長起來的。要建設旅遊特色小鎮，有八方面的注意事項。

沈遲是在由北京綠維文旅控股集團、中國旅遊資源整合聯盟等機構舉辦的首屆旅遊開發合作平台大會上說這番話的。今年十月，國家發改委就加快美麗特色小(城)鎮建設發佈指導意見，特色小鎮建設的熱度也持續升溫。

沈遲表示，無論是建設哪一種特色小鎮，其發展都不能脫離新型城鎮化這樣一個背景。新型城鎮化的核心是以人為本，解決大量農業轉型人口融入城市社會，促進農民工市民化，讓新老市民共享良好的基礎設施。

因此，培育旅遊型的特色鎮首先要在為遊客服務的同時，給本地居民帶來實惠，提高他們收入還有公共服務水平。

二是旅遊特色鎮的建設不是一場運動，要有序和穩固推進。旅遊發展可以無中生有、小題大作，但是更要提倡就地改造，利用現有的小城鎮和村莊去發展，去建設運營。

三是旅遊特色小鎮建設不能只注重硬體建設而不注重軟體建設。

四是要保護好既有的歷史文化和自然資源，要有特色，要有民族、文化自信，要有創新精神，不要簡單去模仿別人，「我們提倡形態的多樣性，要有延續歷史的記憶，這樣才會有特色」。

五是要利用新技術助力小城鎮建設。跟大城市相比，小城鎮反而可以更靈活地運用各種先進技術，讓自身更有競爭力。

六是要勇於創新體制和機制，包括戶籍制度、PPP模式、多元投資體制、土地制度、社保制度等多方面。

七是要在空間上布局上梳理社會功能、旅遊功能、文化功能，注重形成產業與空間的耦合。

八是堅持市場推進，政府要用力但也不能過分用力，產業主要要靠企業來選擇。沈遲強調，在特色鎮的建設上，政府要順勢而為尊重市場，不能包打天下。(完)