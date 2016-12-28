新浪美股訊 日期:28日晚，周三盤前美股期指小幅上揚，道指再次無限接近20000點里程碑，一步之遙卻難以跨越。

對於美股而言，2016年的最後一周是平靜的一周，缺少決定市場走向的重要消息，例如央行會議或企業財報。周二，美股成交量低於今年以來任何一個完整的交易日。

截至日期:21點35分，道指期貨上漲0.2%，至19913.00點；標普500指數期貨上漲0.25%，至2266.75點；納指期貨上漲0.34%，至4976.75點。

道指周二收盤上漲0.1%，報19945點，盤中一度升至19980點，近在咫尺的2萬點對道指來說似乎已成為阻力位。

經濟數據方面，美東時間周三上午10點（日期:周三晚23點），全美房地產經紀商協會（NAR）將公佈美國11月二手房簽銷指數。