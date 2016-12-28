來源：格局決定一切（公眾號ID：gejujuedingyiqieczb）；

作者：遲忠波

原題：傷害這三位老人，就是在傷害中國的未來和你的明天！

這三位老人在2016年被傷害了！他們是曹德旺、宗慶后、任正非！

這一年，我們很多人都在擰自己的大腿，後悔沒有多買幾套房，否則也就是億萬富翁了……

這一年，我們還在被資本市場的一夜暴富神話所蠱惑， 但是，在股市卻是竹籃打水一場空……

這一年，門口的野蠻人揮舞著資本的大棒覬覦實業勝利果實，甚至肆無忌憚……

可是，有三個70歲的老人，幾十年裡，他們不炒房地產、不進行資本運作、更不上市！他們幾十年只堅守一件事情：用實業振興我大中華！

讓我們記住他們的名字：曹德旺、宗慶后、任正非！

更要記住他們的信條：「不忘初心，堅守實業」。

他們是古稀老人，卻還在拚命的工作！

曹德旺，1946年5月出生， 今年70歲 ，福耀玻璃創始人至今仍然是福耀玻璃集團、董事長。

曹德旺從不出現在時下走紅的企業家們常出沒的各種沙龍聚會場所。他像一個苦行僧，抓緊一切時間工作，沒有休息日，每天早晨4點鐘就起床。

宗慶后，1945年11月出生 今年71歲 娃哈哈的創始人，至今仍然是杭州娃哈哈集團有限公司董事長兼總經理

宗慶后說：我早上起來就到公司吃早飯，大概不到7點就到公司了，晚上11點半以後再回家，有的時候太晚就睡在辦公室里。現在中午要睡一個小時，以前都不休息。談到會不會退休，在2013年宗慶后說，我還早呢，我還不會退休呢，起碼要再干20年吧。做慣了，不做事閑著很難受的。

任正非，1944年10月出生 今年72歲，華為技術有限公司主要創始人，至今仍然是華為公司總裁。

任正非說：「我們除了比別人少喝咖啡，多干點兒活，其實我們不比別人有什麼長處。就是因為我們起步太晚，我們成長的年限太短，積累的東西太少，我們得比別人多吃苦一點，所以我們這有一隻是芭蕾腳，一隻很爛的腳，我覺得就是華為的人，痛並快樂著，華為就是那麼一隻爛腳。」

格局決定一切 遲忠波：古語云「人到七十古來稀」，但是更有「老驥伏櫪，志在千里」，三位古稀老人的奮鬥拼搏精神，難道不讓那些所謂實現財富自由整天遊山玩水的人汗顏嗎！你選擇什麼樣的生活就會有什麼樣的人生！得到什麼樣的評價和受到什麼樣的尊重！

他們是中國首富、巨富，卻節儉的讓人汗顏！

胡潤研究院2015年發佈「全球華人富豪榜」中，曹德旺以85億元總資產，名列第338位。

曹德旺雖然不是首富，但是，他卻可以成為中國「首善」從1983年第一次捐款至今，曹德旺累計個人捐款已達60億元，而他認為財施不過是「小善」。

宗慶后2010年、2012年、2013年，四年間三次問鼎《福布斯》榜，成為中國內地富豪榜首富寶座。 在《2016胡潤全球富豪榜》中，宗慶后家族以財富1250億元位列大陸第三，全球第41位。

可是，他卻坐高鐵不在乎做二等座！

任正非：2015年華為營業收入2882億，騰訊789億，阿里708億，百度490.5億。華為營收超過BAT的總和800億；在納稅方面，華為納稅337億，阿里納稅109億，百度22億，騰訊70多億，華為超過BAT的總和130億。

如果任正非他貪戀股份，他的財富是馬化騰、馬雲和李彥宏財富的總和，但是他只要了華為1.4%的股份。

可是，他深夜下飛機卻要自己排隊打計程車！

格局決定一切 遲忠波：很多年輕人都在問，這些成功的企業家有什麼秘訣，我覺得別人總結出來的很多秘訣都不全面，有不一定有用。但是，我們看到的是，人家比你歲數大，還比你拼，人家比你富而且是首富還比你省，也許這就是成功的終極密碼。

不上市、不炒房地產、不資本運作

曹德旺、宗慶后、任正非三位企業家有一個共性，他們的公司都沒有上市；他們在房地產如此火爆的時候也不炒房地產，他們更沒有去進行資本運作賺快錢。他們從事製造業，他們一分一毛的積累，他們帶動了就業，解決了無數人的生存問題！

不是他們不相信資本神話，他們不是笨，而是他們更相信實業才是中國的脊樑！

他們取得的成就讓祖國感到驕傲

曹德旺：「為中國人做一片自己的玻璃」這是曹德旺的初心，曹德旺徹底打破了中國汽車玻璃市場由國外品牌壟斷的歷史。曹德旺帶領的福耀生產的汽車玻璃佔中國汽車玻璃市場70% 的市場份額，是世界第二大汽車玻璃廠商。

宗慶后：2007年，法國達能突然提出以40億元要強行收購娃哈哈非合資公司業務。宗慶后沉著應戰展開了反收購合資公司，達能方面提出500億的反收購要約。

2009年9月30日，達娃雙方突然對外宣布達成和解——達能出讓合資公司51%的股權，從此退出娃哈哈。和解協議執行完畢后，雙方將終止與雙方之間糾紛有關的所有法律程序。達能以30億元人民幣的價格賣出了娃哈哈合資公司51%的股權。

宗慶后帶領娃哈哈不但沒有被收購反而成功反收購，成功保護了民族品牌。

任正非 ：華為的產品和解決方案已經應用於全球170多個國家，服務全球運營商50強中的45家及全球1/3的人口。華為手機已經超越了美國蘋果、韓國三星，成為手機出貨量全球第一的手機品牌。

華為是當之無愧的中國製造業第一品牌，華為沒有一分錢外資，是中華民族的驕傲。

他們居功不傲，深深愛著自己的祖國

曹德旺說，「我覺得一個企業家要把事情做好，一定要熱愛自己的國家，這種熱愛不僅會給自己帶來財富，而且還會成為做事業的動力。」

宗慶后說：富人的錢都是國家的。 我認為應該實現共同富裕。社會要營造勤勞致富的氛圍，有錢人應該幫助沒錢的人共同致富。有錢人都是改革開放的受惠者，通過辛勤勞動致富。現在，這個群體需要承擔起社會責任，幫助未富裕人群致富。

我們需要明白的一點就是，一個人解決了自己的溫飽等基本物質需求后，會把更多的財富投入到社會發展中去，因為他吃不完、用不完。他會再去投資，創造就業機會，創造稅收，推動社會的發展與進步。事實上，只有自己消費的那部分財富是真正屬於自己的，超過一定界限的財富都是國家的。」

任正非說：我的信仰就是信仰我們的國家。我們曾經認為資本主義社會是可以極大地解放生產力，但是我們發現，社會差距擴大以後，出現的問題，也使發展停滯。中國三中全會正在走一條正確的路。美國、歐洲、中國三大板塊誰先崛起，以前我們也想不清楚。現在想清楚了，中國一定會先崛起。





但是他們卻受到傷害

謠言傷害曹德旺

今年12月 一篇「曹德旺跑了，宗慶後會跑嗎？」的文章在朋友圈迅速被刷屏。仔細看文章，說曹德旺跑了，其實是說他的「錢」跑了，是指今年10月, 曹德旺投資6億美元、在美國莫瑞恩建造的汽車玻璃廠正式投產。可就是因為這個標題黨，很多不明就裡的人，就開始了「標題黨」式的指責曹德旺。

謠言傷害宗慶后

2016年06月17日宗慶后說，：「有謠言說娃哈哈的產品里有肉毒桿菌，謠言被轉發了一億七千萬次，幸虧我們品牌還好，否則換了個企業就被它弄倒掉了，但是畢竟也受到一定的影響。」

而在2014年，關於娃哈哈營養快線陰乾「凝結」稱「能當避孕套」的傳言在就已經在網路上瘋傳 。「去年，娃哈哈因為這個謠言，銷售少了50多個億。」宗慶后說。

謠言傷害任正非

2016年，12月，一篇「華為副總裁因家庭提出辭職，任正非：為什麼要離職，你可以離婚啊」的文章發難任正非。

緊跟著一篇「華為8年女博士離職感言，值得每個人思考！」也矯情著華為和任正非的是是非非。

這是對一心做實業企業家的詆毀，更是一種傷害，他們委屈，他們痛，但是他們從來不會哭，更不會妥協！

格局決定一切 遲忠波：我們不能傷害中國的實業家，尤其是這些已經年近古稀依然奮鬥在實業第一線的老人家！中國沒有實業會是怎麼樣？其實，傷害他們就是傷害我們自己的明天，就是在傷害中國的未來！

美國在製造業上已經向中國宣戰

美國總統奧巴馬在第二個任期內，就開始呼喚以製造業為代表的實業回歸美國。2013年在進行了一次宣揚「美國製造」的演講。

當時奧巴馬在邁阿密港口發表演說，鼓勵更廣泛地使用美國製造，結果大風一吹，美國國旗掛掉，亮出背後的起重機商標ZPMC（上海振華重工）。

而還沒有上任的特朗普更是放出了狠話，特朗普稱：「中國搶走了我們的工作，搶走了金錢，搶走了一切……我們要把工作拿回來，鄉親們，我們要把工作拿回來。」

特朗普曾在利伯緹大學演講時稱「我們將讓蘋果在美國生產他們的電腦，而不是在其他國家」。

從此能看出來，特朗普號召美國製造業回歸的決心，

為了讓美國製造業迅速發展，特朗普還在拉攏日本企業家。

今年12月7日， 日本軟銀集團創始人兼首席執行官孫正義周與美國當選總統特朗普在紐約會面，他答應特朗普投資美國500億美元並給美國創造5萬個新的工作崗位。

中國復興：振興實體經濟

12月14日至16日在北京舉行的中央經濟工作會議，提出著力振興實體經濟。引導企業形成自己獨有的比較優勢，發揚「工匠精神」，加強品牌建設，培育更多「百年老店」，增強產品競爭力。實施創新驅動發展戰略，既要推動戰略性新興產業蓬勃發展，也要注重用新技術新業態全面改造提升傳統產業。

振興實體經濟已經被提到國家戰略，國家開始前所未有的重視實體經濟復甦，這是中國的機會，更是每一個中國人的機會！

振興實業：我們應該做點什麼！

我們的80后和90后的創業激情被點燃，但是，他們每天在談論互聯網、談資本運作、談上市、輕資產的時候，誰來接棒這些70多歲老人手中的實業之棒，誰來接受他們心中的報國之志 ！

不要被一個想法就獲得風險投資就創業成功的神話所蠱惑了！

是時候覺醒了，我們的80后90后要進軍實業，不能讓這些已經到古稀的老人還在拼搏，發展實業更是我們年輕人的責任！