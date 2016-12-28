美團點評連拿小貸銀行牌照想幹啥：和小微商戶的實惠金融生意

來源：澎湃新聞

繼騰訊、阿里巴巴、小米之後，互聯網系參與的第四家民營銀行獲批。

12月27日，美團點評發佈消息稱，該公司參與的吉林億聯銀行已獲銀監會批籌，將在完成開業審批程序之後，正式開展相關業務。

銀監會網站稱，同意中發金控投資管理有限公司、吉林三快科技有限公司分別認購吉林億聯銀行總股本30%、28.5%股份的發起人資格。

工商信息顯示，吉林三快科技有限公司註冊資本為11.42億元，法人代表為王興，單一股東為天津三快科技，天津三快科技單一股東為北京三快科技，即美團網，法定代表人為美團網創始人兼CEO王興，監事穆榮均為美團點評的高級副總裁。

美團點評還宣布，前不久剛剛獲得小額貸款牌照，其小貸業務也於近日正式開業。美團小貸致力於解決小微企業，特別是餐飲類企業「貸款難」、「貸款貴」的問題。

「設立小貸公司和民營銀行，核心是配合我們整體的下半場戰略，為千萬線下小微商戶在原有的口碑經營、營銷推廣、外賣配送、IT系統等服務之外，提供便捷、實惠的金融服務，幫助他們做好生意。」穆榮均表示。

美團點評目前合作商家達450萬家。

業內人士認為，金融將成為美團點評生態體系的重要一環，從美團點評過去一年打造的開放平台來看，未來其金融平台，能扶持商戶發展。

但亦有人士稱，美團有消費場景以及商戶數據方面的優勢，不過生活服務領域的金融需求早就被金融公司盯上了，美團參與進來並不輕鬆。跟美團高頻合作的商家，主要集中在影院、旅行預訂、餐飲等，這些領域的金融服務很難說是一片藍海。

12月27日，小米參與的四川首家民營銀行——四川新網銀行（籌建曾用名：四川希望銀行）宣布，近日召開了創立大會暨首次股東大會。新網銀行定位為新一代互聯網銀行（Data Drive Bank），由數據驅動，致力於通過互聯網技術為消費者和小微企業提供定製化金融服務。

新網銀行註冊資本為30億元，由新希望集團、小米、紅旗連鎖等股東發起設立，其中新希望集團出資9億元，占股30%；小米通過全資子公司銀米科技出資8.85億元，占股29.5%；紅旗連鎖出資4.5億元，占股15%。

銀監會正加速民營銀行審批，近日連續頒出多家民營銀行牌照，使得今年頒發的民營銀行牌照達到11張。

2016年，銀監會已經批複了重慶富民銀行、四川新網銀行、湖南三湘銀行、安徽新安銀行、福建華通銀行、武漢眾邦銀行、北京中關村銀行、江蘇蘇寧銀行、山東藍海銀行、遼寧振興銀行、吉林億聯銀行等。

中國正鼓勵和引導民間資本進入銀行業，為實體經濟特別是中小微企業、「三農」以及「大眾創業、萬眾創新」提供更有針對性、更加便利的金融服務。

銀監會12月上旬發佈的數據顯示，於2014年9月批發的第一批五家民營銀行，截至9月底總資產為1330億元，不良貸款率0.54%。同期中國商業銀行總資產168.3萬億元，不良貸款率1.76%。