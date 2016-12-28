圖為舟山江海聯運服務中心推進會暨重大項目簽約儀式現場 方堃 攝

中新網杭州12月28日電(方堃 詹成芳)28日，浙江省政府在杭州舉行了舟山江海聯運服務中心推進會暨重大項目簽約儀式。黃澤山油品貿易儲運基地、寧波舟山港集疏運體系、鎮海城市物流功能區項目等總投資約1300億元(人民幣，下同)的20個重大項目舉行了集中籤約。

浙江位於中國南北海運和長江水運這兩個黃金通道的「T」形交匯區，擁有得天獨厚的區位優勢和海洋岸線資源。特別是浙江的寧波舟山港連接了全球100多個國家和地區的600多個港口，貨物吞吐量連續8年位居全球港口第一。

2016年4月19日，國務院正式批複設立舟山江海聯運服務中心。隨之，一系列「大動作」便緊鑼密鼓地開始進行。5月31日，國家發展改革委印發《舟山江海聯運服務中心總體方案》；12月20日，浙江省政府常務會議審議通過《舟山江海聯運服務中心建設實施方案》；12月28日，浙江省政府舉行舟山江海聯運服務中心推進會暨重大項目簽約儀式。

據了解，此次簽約的20個項目包括江海聯運能力提升類、江海聯運航運服務類、大宗商品儲備交易能力提升類和港口一體化發展類四大類項目。

如總投資458.38億元的寧波舟山港集疏運體系項目，以江海聯運服務中心、國家級海鐵聯運綜合試驗區建設為契機，大力推進穿山鐵路支線、象山灣疏港高速等寧波港後方的一批鐵路、公路、高速交通基礎設施項目建設，逐步完善網路化立體交通走廊和高效化多式聯運體系。

「今後五年，舟山江海聯運服務中心的建設將實現四大功能定位、三大功能片區，推進六大重點任務舉措，努力打造長江經濟帶的『龍頭龍眼』和21世紀『海上絲綢之路』的戰略支點，基本建成通江達海、功能健全、服務高效的現代化江海聯運服務體系。」浙江省副省長、浙江省海洋港口發展委員會主任高興夫在簽約儀式上如是說道。(完)