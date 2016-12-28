跟蹤鎖定目標。 黎友陶 攝

中新網印度洋12月28日電 (黎友陶)經過11個晝夜連續航行，28日上午，航行至印度洋某海域的中國海軍第二十五批護航編隊組織艦艇進行了實際使用武器訓練，綜合檢驗艦艇編隊指揮控制、戰場感知、火力打擊等能力，在近似實戰的戰場環境中增強了官兵遠海大洋練兵備戰意識。

演練的背景是，多艘疑似海盜船隻對我護航商船發起攻擊，我護航編隊在運用多種手段警示無效的情況下，直接對其實施火力打擊。接到編隊指揮所命令的導彈護衛艦衡陽艦、玉林艦和綜合補給艦洪湖艦迅速佔領攻擊陣位，運用副炮對其實施打擊。

印度洋海域，炮聲隆隆。在陌生的遠海大洋，編隊指揮所只下達作戰任務，編隊各艦各自搜集情報，分析敵情，充分運用各種觀測手段對目標進行跟蹤、鎖定和識別。記者在指揮艦衡陽艦上看到，目標充分利用複雜海況和強烈的太陽光躲避衡陽艦的追蹤，一次次從衡陽艦雷達屏幕上消失。關鍵時刻，衡陽艦雷達和光電探測部位密切協同，結合海區氣象特點，成功鎖定目標並抓住有利時機開火，對目標實施精確打擊。

編隊指揮員趙紀成說，隨著護航任務的常態化，護航在遠海，訓練在遠海，我們抓住到遠海大洋護航的難得機會，及時發現和強化暴露出來問題的針對性訓練，逐步探索遠海訓練新模式，完善遠海綜合保障新機制，不斷提升海軍遠海大洋遂行多樣化軍事任務的能力。與此同時，編隊還進行了對海、對空搜索與攻擊，預警探測等多種科目的實戰化訓練。實際使用武器前，編隊還進行了出航以來的首次油水補給。通過訓練，編隊指揮控制、情報搜集、火力協同打擊能力得到加強，官兵在遠海大洋練兵備戰意識進一步強化。(完)