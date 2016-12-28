中新社北京12月28日電 (付強)北京僑商會第五屆會員大會28日在京舉行。會議全面審議通過第四屆僑商會的各項工作報告，並選舉設立了以陳麗華為會長的新一屆組織架構。在京僑商代表共250餘人參加了會議。

國務院僑辦副主任王曉萍出席會議並致辭，北京市副市長程紅會見了與會僑商，市政府副秘書長徐志軍到會祝賀。

會議選舉產生了北京僑商會第五屆理監事會成員。其中，香港富華國際集團主席陳麗華、樂騰達國際有限公司董事長蔡村分別連任會長和監事長，香港洪氏集團總裁洪明基當選青年委員會主席。會議還審議通過了名譽會長、海外副會長及顧問人選。

國務院僑辦副主任王曉萍對會議的圓滿召開表示祝賀。她指出，北京僑商會秉承「以人為本，為僑服務」宗旨，在推動僑資企業健康發展、維護僑資企業合法權益、引導青年組織等方面做了大量工作，在全國僑商組織中發揮了示範作用。

王曉萍希望北京僑商會繼續把握機遇、加強投資引導，在發展壯大自身事業的同時，以互利互贏為原則，參與北京「僑夢苑」建設、助力首都經濟發展，並充分利用廣大僑商在全球範圍建立的商業網路和投資經驗，積極為「一帶一路」建設服務。

北京市政府副秘書長徐志軍高度評價北京僑商會對首都經濟社會建設做出的積極貢獻。他表示，北京已進入新的改革發展階段，僑資企業面臨更為廣闊的發展空間，僑商應進一步發揮融通中外優勢，通過僑商會平台分享機遇、開展合作，繼續做大做強。

「天下僑商是一家，看到這麼多『家人』齊聚一堂，心情非常激動」。回顧20餘年發展歷程，北京僑商會會長陳麗華頗為感慨。她呼籲廣大會員繼續秉持認真、誠信的發展理念，在促進北京市各項事業發展、履行社會責任等方面發揮更大作用。

北京僑商會成立於1995年，由部分在京投資的華僑華人、港澳同胞企業家自願聯合發起成立，現有會員270餘名，大多是在京有一定影響的僑資企業家。(完)