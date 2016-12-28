烏魯木齊站開通運營，廣汽乘用車項目落地新疆，首座萬達廣場開業，自治區重點新開工項目提前超額完成全年計劃，成為全國首個開展能源綜合改革試點的省區，絲綢之路經濟帶核心區建設按下「快進鍵」……

伴隨著這些標誌性的新聞事件，2016年，新疆經濟土壤正在發生質的變化。

這一年，是決勝全面小康的開局之年，也是供給側結構性改革的攻堅之年。面對錯綜複雜的國內外環境和持續加大的經濟下行壓力，自治區黨委堅持以社會穩定和長治久安總目標為引領，牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，主動適應經濟發展新常態，堅定不移推進供給側結構性改革，以新理念指導新實踐，以新戰略謀求新發展，堅持一產上水平、二產抓重點、三產大發展，經濟發展呈現良好態勢。

開局良好經濟繼續平穩增長

世界500強、全球商業地產巨頭萬達集團今年在新疆動作頻頻，一座萬達廣場建成開業，另有一座在建。

是什麼吸引了萬達？對新疆發展前景的信心！

地處絲綢之路經濟帶核心區的新疆，219條國內國際航線織就的空中交通網路，縮短了與全國乃至世界的距離；新開通運營的烏魯木齊站，高速列車南來北往，川流不息，人流、物流、資金流快速匯聚。

萬達集團董事長王健林表示，今天的新疆不可同日而語，萬達集團將依託「一帶一路」建設，搶抓新疆建設絲綢之路經濟帶核心區重大機遇，在新疆加大投資。

信心比黃金更寶貴！

今年以來，面對更加複雜多變的國內外經濟形勢，新疆經濟在逆境中堅定前行，呈現出平穩健康的「新氣質」——

一季度經濟平穩開局，GDP同比增長6.9%，高於全國0.2個百分點；

上半年經濟走出總體平穩、穩中向好、穩中有進的態勢，GDP同比增長8.0%，增速高於全國1.3個百分點；

前三季度，GDP同比增長7.9%，增速高於全國1.2個百分點，再次呈現「總體平穩，積極因素顯現」的良好態勢。

與此同時，就業、物價及居民收入等主要指標走勢正常——

截至11月底，全區共實現城鎮新增就業45.21萬人，就業困難人員實現就業5.14萬人，均超額完成年度目標任務；11月份CPI同比上漲2.4%，全疆CPI價格指數總體保持在合理區間平穩運行；居民收入增長超過GDP增速。

自治區信息中心經濟預測部出具的《2016年前三季度新疆經濟形勢分析及全年預測》顯示，我區經濟增長的內外部環境依然向好，經濟保持平穩增長的有利條件和積極因素較多，全年經濟將繼續保持平穩增長。

更值得欣喜的是，儘管成長煩惱和轉型陣痛交織，自治區以改革貫穿穩增長與調結構全過程，經濟發展中亮點紛呈。

——服務業繼續領跑。我區服務業前三季度分別增長9.4%、8.9%和10.1%，增速穩中有進，成為帶動全區經濟增長的主要動力。

——消費穩健發力。居民消費支出結構逐步優化，發展和享受型的消費支出呈上升態勢。

——市場活力不斷迸發。新產業、新業態、新動力加快孕育成長。前三季度，新疆人網購總額達290億元，同比增長36.8%。

結構性改革攻堅重點領域改革深化

9月2日，13家企業領取了全疆首批「五證合一、一證一碼」營業執照。

「從上報資料到領取營業執照只用了3個工作日，真是太快了。」拿到首批營業執照的新疆拉梅達服裝設計有限公司法人艾克拜江·韋小江由衷地為改革帶來的方便快捷而感到高興。

改革，正成為新疆經濟破局攻堅的重要力量，為經濟注入澎湃動力。

今年以來，我區打響供給側結構性改革攻堅戰，重點推進「三去一降一補」五大任務，取得積極成效——

在產能嚴重過剩60%、水泥需求量下降5%的嚴峻形勢下，通過狠抓錯峰生產和行業自律，水泥行業「回暖」，全行業實現減虧80%；

全區共關閉退出煤礦21個，提前超額完成國家煤炭去產能目標任務274萬噸；

前三季度，伊犁、昌吉、喀什三個地州4家企業的冶鍊設備拆除工作已全部完成，化解鋼鐵過剩產能90萬噸，鋼鐵去產能年度目標任務已完成……

「供給側結構性改革為新疆重塑經濟發展動力，為經濟持續健康發展創造條件。」新疆社會科學院院長高建龍說。

今年以來，重點領域改革舉措不斷落地，簡政放權、財稅金融、能源資源、電力體制、價格機制等一系列抓要害、動真格的改革陸續推出——

自治區分兩批取消中央指定地方政府部門實施的共計207項行政審批事項，公佈並實施自治區本級52個政府部門行政權力清單和責任清單；

央企屬地註冊全面推開，其中省級子公司已達到16家；

國企改革推進，自治區區直機關39個廳局214戶企業納入監管；

絲綢之路經濟帶核心區建設取得實效。中歐班列新疆集結中心建設加快，已與重慶等八個省市簽訂建設合作協議，成立中歐國際貨運班列聯盟；

精準脫貧與文化、教育、科技緊密結合，以補短板為核心的南疆改革發展正全面鋪開；

多點發力，四處開花。一些長期制約新疆經濟社會發展的矛盾得到破解，障礙正在衝破，短板正在補強。

理念引領更加註重發展質量和效益

咬定青山不放鬆，一心一意謀發展。

一年來，自治區認真貫徹落實習近平總書記「堅定不移推動新疆更好更快發展」的重要指示，堅持穩中求進總基調，牢固樹立和貫徹落實五大發展理念，適應把握引領經濟新常態，更加註重發展的質量和效益，全面做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，努力保持社會大局和諧穩定，促進經濟平穩健康發展。

堅定的發展信心催生經濟發展動力。

自被設立為國家級經濟開發區以來，喀什不等不靠、主動作為，產業招商快速推進，目前已累計引進企業682戶，完成投資45億元。如今，一棟棟現代化建築、一條條寬闊的道路、一排排嶄新的廠房躍然眼前。喀什深圳城、深圳產業園、綜合保稅區，開發區重點推進的「一城一園一區」，為當地經濟發展裝上了強力「引擎」。

3月，廣汽集團董事長張房有一行來疆調研，數月後廣汽項目落戶新疆；5月，中歐（中亞）班列烏魯木齊集結中心投入運營，新疆與中船重工簽署戰略合作協議，共同推進新能源開發、環境保護等七大產業發展；7月，新疆美克集團和德國巴斯夫集團合作的年產5萬噸聚四氫呋喃化工項目在庫爾勒正式投產；8月，烏魯木齊站開通運營，首座萬達廣場開業……

「自治區黨委既對發展前景充滿信心，又不迴避矛盾，牢牢把握主動權，在進一步優化經濟結構的同時更加註重發展的質量和效益，努力實現自治區『十三五』規劃提出的GDP年均增長7%左右的目標，確保與全國一道全面建成小康社會。」新疆社科院經濟研究所研究員周瀟說。

人民是推動發展的根本力量。

自治區黨委提出，切實把發展落實到改善民生上、落實到惠及當地上、落實到增進團結上，讓各族群眾生活得更幸福、更和諧、更美好。

「只有經濟發展起來了，老百姓的生活才能變得更好。我們既要保持一定的發展速度，也要把發展經濟、擴大內需的重點更多放在保障和改善民生上，要始終堅持改革發展讓群眾受益。」呼圖壁縣委書記孟凡剛說。

歷盡天華成此景，人間萬事出艱辛。

展望未來，堅持穩中求進工作總基調，堅持以推進供給側結構性改革為主線，適度擴大總需求，加強預期引導，新疆經濟定將夯實築底企穩條件，為決勝全面小康夯基壘台。

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