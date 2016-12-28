？？？ 歐委會官網12月16日報導。歐委會發佈新的圖像化數據統計工具顯示，歐盟從事對美國出口業務的公司不僅位於大都市，還遍布在上萬個小城鎮甚至鄉村。新工具可以提供出口公司位於哪些城鎮，以及該城鎮的出口產品、美國目的地、占出口總額比例等信息。總體而言，有超過18萬家歐盟公司從事對美出口業務，其中90%是僱員少於250人的小企業，對美出口帶動大約500萬人就業。歐盟對其他國家出口總計帶動3000萬就業。