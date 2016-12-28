不斷加快淘金「一帶一路」 力拓海外市場北京新浪網 (2016-12-28 21:01)
不斷加快淘金「一帶一路」？力拓海外市場
近日，由新疆北新路橋集團承建的柬埔寨特本克蒙省193.9？公里農村道路改善項目順利開工，這是今年兵團建築企業對外承包的眾多項目之一。
從兵團建設局獲悉，今年以來，隨著國家「一帶一路」戰略的深入實施，兵團建築企業緊抓歷史機遇，力拓海外市場，1？月至11？月累計完成對外承包工程營業額6.4？億美元，預計全年可完成對外承包工程營業額6.6？億美元，兵團建築業「走出去」的步伐不斷加快。
據介紹，兵團建工集團、新疆北新路橋集團等建築企業自2002？年踏出國門以來，堅持實施「立足疆內、拓展疆外、延伸海外」的「走出去」戰略，實現了從最初的「借船出海」到「駕船出海」，再到「聯合艦隊出海」的轉變，先後在安哥拉、委內瑞拉、阿爾及利亞、巴基斯坦、塔吉克、喀麥隆、柬埔寨等國家實施對外承包工程項目147？個，項目涉及房建、公路、橋樑、機場、水電站、農場、體育場等多個專業領域，承包方式也由項目分包、勞務分包向BT、BOT、EPC？等工程總承包模式轉變。
十二五」期間，兵團對外承包工程步伐加快，累計新簽對外承包工程合同額超過27？億美元，完成對外承包工程營業額25.2？億美元，項目遍及塔吉克、吉爾吉斯斯坦等周邊國家和阿爾及利亞、委內瑞拉等非洲、南美洲國家。通過積极參與海外大中型工程項目建設，兵團建築業不斷健全建設工程項目管理機制，加快淘汰粗放落後的管理模式，不僅拓展了市場，鍛煉了施工隊伍，而且提高了管理水平，為兵團經濟社會持續健康發展奠定了堅實基礎。
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