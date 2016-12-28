？？？？？？？ 歐委會貿易總司網站12月14日消息。歐委會貿易總司14日發佈非關稅措施調查報告。報告數據來自國際貿易中心2015年和2016年針對非關稅措施的商業調查，涉及28個國家26個行業部門，調查機構聯繫了7.1萬家企業，其中8100家參加電話採訪，1383家參加面對面採訪。調查發現，36%的企業遭遇非關稅措施及相關貿易壁壘；其中衛生與植物衛生措施、技術性貿易壁壘和原產地規則是歐盟企業反映最集中的3項非關稅措施；出口商更多面臨程序性而非規制性障礙。報告指出，歐盟對外經貿談判議程以及協定的執行在幫助企業應對非關稅措施方面發揮著重要作用，包括通過規制統一、貿易便利和提高透明度等。？？？？？？？