前區驚開4奇數 大樂透頭獎空開二等59注16萬北京新浪網 (2016-12-28 21:00)
日期:2016年12月28日，體彩大樂透第16153期開獎結果揭曉：前區13、18、25、29、35 後區03、11。本期大樂透前區開出4枚奇數，無連號，1組同尾號25+35，後區再度開出雙奇組合，並連續兩期開出11。
本期一等獎空開。二等開出59注16萬元，其中21注選擇追加，可多95.6萬獎金。本期投注額為1.96億元，計獎結束后獎池餘額32.71億元。
當晚其他玩法開獎號碼為：
福彩3D第16356期最新開獎號碼：1，2，5（查看詳情）
排列三第16356期最新開獎號碼：1、8、0（查看詳情）
排列五第16356期最新開獎號碼：1、8、0、8、0（查看詳情）
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