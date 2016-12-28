日期:12月28日消息，CBA第22輪的比賽今天全面開打，遼寧男籃回到主場迎來了廣州隊的挑戰。憑藉著韓德君以及郭艾倫等球員的出色發揮，遼寧隊早早鎖定勝局，最終他們119-98戰勝了廣州隊。

數據方面遼寧隊哈德森得到29分7籃板4助攻，韓德君24分7籃板，郭艾倫22分10助攻，蘭多夫15分11籃板，趙繼偉8分7助攻；廣州隊肯尼迪21分9籃板，亞歷山大12分11籃板，巴赫拉米18分3助攻，范子銘17分8籃板。

比賽開始后廣州隊很快進入狀態，肯尼迪和范子銘先後在籃下打中，巴赫拉米和鄭准在外線也有貢獻，雖然遼寧隊在哈德森的帶動下幾次進攻也能命中，但廣州隊球員的手感卻更加火熱。調整陣容之後遼寧隊的進攻火力更加兇猛，韓德君、郭艾倫聯手幫助他們反超了比分，首節結束遼寧隊29-27暫時領先。

次節比賽雙方的進攻成功率都有所下降，朱旭航中投命中之後楊鳴回敬了一記拋投，隨後韓德君發威連續在內線進攻得手哈，哈德森在外線也保持了不錯的手感，廣州隊這邊依靠著外援們的個人能力雖然也能零星的取分，但分差還是被逐漸拉開，哈德森命中一記高難度的三分之後比分定格在56-41，遼寧隊單節凈勝了13分。

易邊再戰韓德君在籃下依舊不可阻擋，遼寧隊的其他球員們手感也都非常火熱，廣州隊這邊完全限制不住遼寧隊的進攻，進攻端還是只能依靠外援的單打效率並不高，比分分差也因此被進一步拉大。末段遼寧隊稍有鬆懈，但派上三外援的廣州隊還是沒能抓住機會，防守端的乏力使得他們根本無法改變局勢，三節結束遼寧隊84-61繼續領先。

末節比賽劉志軒上來就命中三分，遼寧隊這邊郭士強指導不敢放鬆，幾名主力球員全部被派上，廣州隊鬆散的防守讓遼寧球員越打越來勁，連續的搶斷反擊直接將分差擴大了30分以上。過大的分差讓比賽懸念已經不大，雙方最後時刻都換上年輕球員進行練兵，廣州隊范子銘幾次表現讓人眼前一亮，最終遼寧隊119-98大比分戰勝了廣州隊。

下一輪比賽，遼寧隊將繼續奔坐鎮主場迎戰廣東隊，而廣州隊則會挑戰上海男籃。

首發陣容：

遼寧隊：郭艾倫、哈德森、韓德君、廉明、劉志軒

廣州隊：肯尼迪、鄭准、范子銘、巴赫拉米、李學林

（小昭）