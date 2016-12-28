今天前北京國安、貴州人和（現北京人和前身）的外籍守門員教練托米奇被查出患急性白血病的消息在網路上傳播開來，許多愛心人士也紛紛籌集善款幫助這位中國足球的老朋友渡過難關，28日晚中甲北京人和俱樂部通過官方微博確認球隊將向托米奇捐贈善款30萬元人民幣，幫助他繼續接受治療，戰勝病魔。

托米奇曾經效力過的人和俱樂部得知了托米奇的病情后，今天下午就通過翻譯去進行核實 托米奇是真的患病 我們向國家隊前主帥福拉多以及塞爾維亞當地的教練進行了核實 福拉多還前往醫院看望過托米奇。

托米奇家人都依賴於他 同時他的夫人也患病在身 所以人和以最快的速度決定向托米奇捐贈30萬元人民幣。

球員和工作人員正在進行捐贈，統計好數額后將會交到托米奇手中 幫助他戰勝病魔。

附北京人和俱樂部官方微博公告：

不幸就這樣降臨了。今天下午，俱樂部獲悉曾在2010-2014賽季擔任我俱樂部守門員教練的塞爾維亞教練托米奇先生不幸患上急性白血病，巨額的醫療費用令他的生活陷入危機。

在獲知這一情況后，我俱樂部決定：向托米奇先生捐贈善款30萬元人民幣，幫助托米奇先生繼續接受治療，戰勝病魔。

俱樂部正在統計球隊隊員及工作人員的捐助情況。核實數目后，俱樂部會將這筆善款交到托米奇手中。

托米奇先生曾經為俱樂部，為中國足球作出了很大貢獻，在這個不幸的時刻他更需要我們大家的幫助。

老頭，我們還想看到你在球場邊大笑的樣子，早日康復，你一定可以擊敗病魔！記住，中國也是你的家！我們都在為你加油！

如果你也想幫助托米奇，這裡是他的個人銀行賬號，希望你能伸出援手。

托米奇的滙豐銀行賬號

用戶名：TOMIC DUSKO

賬號：0060 5598 2406

開戶地：北京