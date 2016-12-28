西布朗宣布邊鋒離隊 1月租借英冠隊加盟半賽季北京新浪網 (2016-12-28 21:25)
麥克馬納曼租借離隊
英超球隊西布朗正式宣布，球隊邊鋒麥克馬納曼租借離隊。
西布朗方面證實，麥克馬納曼將在1月1日租借加盟英冠球隊謝菲爾德周三，目前這名25歲的邊鋒已經完成了體檢，只等冬季轉會窗口打開后便可正式加盟謝周三。
司職邊鋒的麥克馬納曼去年一月加盟西布朗，他截至目前只為西布朗首發過7次。不過本賽季，麥克馬納曼尚未代表西布朗出場過，他一直在西布朗青年隊效力。為了讓麥克馬納曼得到有效鍛煉，主教練托尼-普利斯決定讓其租借至謝周三效力半個賽季時間。
此前，托尼-普利斯已經證實，西布朗將會在明年一月轉會窗口打開后買人補充實力。本賽季，西布朗戰績出色，目前位列英超第9名。
（Louis）
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