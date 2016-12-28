原標題：中國電影，要有容得下「一星」的肚量

來源：人民日報評論

作者：張凡

承認觀眾有「用腳投票」的權利，也就要承認觀眾有「打星評級」的權利，這都是一種選擇

看電影前去豆瓣看看評分，看完電影后到貓眼寫寫評價，如今已成為不少網路「新世代」的觀影習慣。在開放的平台上與友鄰交流感受、分享觀點，不僅豐富了自己的觀影體驗，也解決了關於電影信息不對稱的問題。無數人有彈有讚，給一星也給五星，就形成了電影評價的「大數據」。偏激的、賭氣的、找茬的人，肯定都會有，但樣本量足夠大，也能照見整體性的觀感、多數人的態度了。

也應該看到，開放的輿論場中，對電影的評價，確實有失序現象存在。在打分平台上，刷好評、刷惡評者，都有之；在自媒體中，也不乏博取眼球的惡意差評，甚至有「人身攻擊」。有開放的市場和開放的輿論，就必然有各種意外情況帶來的壓力。對於這樣的情況，需要合理引導、妥善解決。「洗澡水髒了，不能把盆里的孩子也倒掉」，這應該是共識。不過，話說回來，電影作品真的會被「一星」毀掉嗎？電影生態真會被「差評」影響嗎？卻也是未必。

有人說，看電影就像吃飯一樣，好不好吃一嘗便知，不能別人說不好吃，你反而質疑別人的口味。說到底，一部電影的品質，也不是「說你行，你就行，不行也行」，更不是「說不行，就不行，行也不行」。試想，類似《大聖歸來》《湄公河行動》這樣的電影，如果不是拿高完成度的作品說話，怎麼可能聚起這麼多「自來水」，依靠市場和口碑完成逆襲？而換個角度看，多少靠「小鮮肉」、靠「五毛錢特效」、靠「炒作緋聞」博眼球的電影，即便買了一萬個「五星好評」，最終也不過是淪為笑柄。與其跟網友較勁，真不如好好反思一下自己的態度，或者水平。

事實上，一些電影能逆襲，一些電影會折戟，本身就意味著觀眾越來越成熟，不會再輕易被爛片騙進電影院。中國電影市場，這幾年來可謂「高歌猛進」，近三年的增長分別是27%、36%和創紀錄的49%，電影業界甚至有「人傻、錢多、速來」的調侃。從某種程度上看，今年電影票房增速放緩，也未嘗不是電影市場更健康的標誌。畢竟，電影市場的成熟，前提是要有一批成熟的觀眾。電影票房很重要，但不可能也不需要搞成面子工程，每年都「大幅增長」——增不增長，增長多少，都應該是市場決定的。

承認觀眾有「用腳投票」的權利，也就要承認觀眾有「打星評級」的權利，這都是一種選擇。正如很多人看到的，在一些網友、觀眾為電影評分的平台上，也有刷差評、或者刷好評的營銷行為存在，但只要平台夠大、夠開放，就能容得下、乃至沉澱得下這些雜質。當然，平台也應該更好地完善評分機制，讓不管是「一星差評」還是「五星好評」，讓不管是「點映階段」還是「公映階段」，評星都能是網友意願的真實反映，讓網路平台的打分，成為「歷史的、人民的、藝術的、美學的觀點評判和鑒賞作品」時重要的參考。

中國電影，要有容得下「打一星」的肚量。「愛之深，責之切」，網友的評價雖然不一定就是「權威」，但也是觀眾心聲的投射。說到底，真正拿出立得住、傳得開、留得下的作品，可能是重要得多得多的問題。