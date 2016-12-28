王建民義賣皇家實戰球衣中央社 (2016-12-28 21:30)
中華職棒球員工會主辦高爾夫公益賽，旅美球星王建民（右）捐出皇家隊67號實戰球衣，以新台幣20萬元賣出，成為全場最高價的義賣品，單日募款總額達183萬1200元。中央社記者林宏翰攝 105年12月28日
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