



話題十足的丹麥片《拆彈少年》揭發了丹麥歷史上不為人知的震撼真人真事，故事環繞於1945年的丹麥，平均年僅15歲的德國青少年戰犯，被丹麥軍方逼迫徒手清理戰爭時期德軍埋下的220萬枚地雷，在戲裡，丹麥士官帶著11個德國男孩，前往拆除西海岸的7.4萬枚地雷，並表示每個男孩每個小時必須拆除6枚地雷，不吃不喝連續工作3個月就可以拆完，全部清理完畢才能回家。片中許多驚險畫面讓人坐立難安，尤其看到男孩趴在地雷前徒手拆除地雷時，更讓人屏住呼吸，甚至在拆除完地雷後，士官還要求男孩們手牽手排成一排，一步一步踏過拆完地雷的區域，「以防」有遺漏，男孩們踏出的每一步都是運氣，生死未定讓人心疼。

為了忠實呈現電影裡的場景及情緒張力，導演特別要求將劇組拉到歷史事發現場拍攝，但那個地方早已成為現代丹麥的軍事要地，雙方協商許久，在軍方人員在旁監督下，劇組終於得以進到海岸去，導演在訪談中表示：「在那裡拍攝會讓人有一股說不上來的力量，更驚人的是，我們在拍攝過程中，真的意外挖到一枚當年沒被拆除到、還埋在沙裡的地雷，好險在旁的軍人靈敏地趕來支援協助拆除，但過程實在太驚險，劇組跟演員們都看呆了眼！」

此外，負責本片攝影的卡蜜拉耶爾姆，與導演兼編劇的馬丁贊帝維實為夫妻，兩人攜手打造《拆彈少年》這個動人的故事，歐洲電影獎評審讚譽《拆彈少年》的鏡頭語言近臻完美，「從電影一開場，畫面便深深吸引了觀眾，鏡位調度、光線等製造出一種如夢似幻卻又真實的迷人氛圍，深刻呈現角色複雜心境，讓人讚賞！」細膩又觸動人心的故事也讓《拆彈少年》挺進奧斯卡最佳外語片9強。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』