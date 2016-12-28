



2017首檔動作爽片《黑吃黑》（Marauders），即將在明年1月13日於全台上映。全片除了「最強光頭」布魯斯威利（Bruce Willis）之外，還集結有豐富警匪動作片演出經驗的「正義光頭」克里斯多弗馬洛尼（Christopher Meloni），以及前WWE摔角冠軍的「幽默光頭」戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）領銜主演。「三大光頭」震撼共演，勢必精彩可期！

《黑吃黑》由好萊塢新一代動作片導演史蒂芬C米勒（Steven C. Miller）執導，並由《鋼鐵墳墓》（Escape Plan》億萬製作團隊操刀。有別於其他好萊塢動作大片，導演這回專注在刻劃劇情，並兼顧場面的動感與爽快感，從一幫蒙面暴徒劫持銀行開始，再到聯邦調查局經過調查之後，發現幕後兇手證據，都指向由布魯斯威利飾演的銀行總裁，進而牽扯出多年前一起突擊隊背叛國軍案件。劇情千迴百轉，模糊正邪界線，觀眾更得以被曲折的故事給吸引。導演在訪談中表示：「我喜歡灰色地帶，這是讓動作片更加精采的地方。」

其實導演從小就是「最強光頭」布魯斯威利的影迷，這回一個光頭不夠看，他更為電影加碼，成就全片「三大光頭」！布魯斯威利這回一改英雄形象，詮釋反派「性感光頭」；老謀深算而不失魅力，亦正亦邪讓人看得驚心動魄。以《法網遊龍：特殊受害者》（Law & Order: Special Victims Unit）榮獲艾美獎戲劇類最佳男主角獎提名的「正義光頭」克里斯多弗馬洛尼，這回獨挑大樑飾演正義感十足的聯邦調查局探員，並有精彩動作場面，展現出他細膩的情感內心戲，並與布魯斯威利有多場劍拔弩張的對手戲，值得觀眾拭目以待！而「前WWE摔角冠軍」戴夫巴蒂斯塔，更是全片的「幽默光頭」，一改過去的反派形象，詮釋正直聯邦調查局探員。也讓這部由「三大光頭」聯手出擊的《黑吃黑》，將帶來絕無冷場的爽快享受！

值得一提的是，在《黑吃黑》擔綱「幽默光頭」的戴夫巴蒂斯塔，其實也是著名的WWE摔角選手，曾奪得四次世界重量級摔角冠軍，以及兩次WWE世界冠軍。最為人稱道的，莫過是在2012年打敗近年在世界爆紅的江西男「約翰希南」（John Cena）後奪冠。他近年從摔角事業跨界大銀幕，在《星際異攻隊》（Guardians of the Galaxy）中飾演「毀滅者」德克斯，鐵漢柔情的形象深植影迷之心；在《007：惡魔四伏》（Spectre）中飾演老道的反派殺手，表現非凡。這回在《黑吃黑》中一改反派形象，飾演正直的聯邦調查局探員。除了動作場面絲毫不比WWE遜色，他更在片中有許多幽默風趣的台詞與表現，為全片懸疑緊繃的氣氛，帶來舒緩的輕鬆節奏。劇組成功讓戴夫在龐大肌肉身軀之外，呈現出反差的可愛笑料，導演也笑說：「誰能想到這個戴夫，能在動作片裡搞笑得這麼成功！」也很難不讓人把他跟近年以搞笑與網友惡搞形象出名的約翰希南再作聯想，好奇他接下來是否要朝喜劇演出？！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』