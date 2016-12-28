



由花蓮縣政府主辦「太平洋觀光節」12/31第一天主題為「愛你一起跨年夜」，由「金曲歌王」蕭敬騰壓軸，歌聲及舞台魅力超強的他去年吸引超過12萬名粉絲到場一起迎接新年，今年又再度返回家鄉花蓮，將把小巨蛋演唱會規格搬到「太平洋觀光節」舞臺上，此外，蕭敬騰率領獅子合唱團將以全新型態演出，獨家內容保證給大家一場難忘的跨年之夜，蕭敬騰經紀人Summer透露，蕭敬騰非常喜歡花蓮，除了媽媽是在地人外，花蓮縣縣長傅崐萁也很疼他，因此每年只要花蓮有任何活動，他都盡力參加，完全不嫌累，而這次跨年獨家獻給家鄉，她說：「蕭敬騰31日一早搭機返台後，趕搭乘普悠瑪直奔花蓮，帶著獅子合唱團陪粉絲迎向2017年。」而當天演出陣容還包括GENTLEMAN、袁詠琳、蔣卓嘉、HUSH、陳零九、羅美玲、陶嫚曼、ERIKA、小宇、何維健、楊程鈞、TOP1男子漢等人， 13組藝人輪番上陣，抒情、小清新、浪漫、美聲合唱等，曲風多元，就是要給大家一場有溫度的不同跨年夜，迎接充滿愛且溫暖的2017年到來；另外，1/1主題為「9453狂熱夜」，邀請八三夭、鼓鼓、陳彥允、吳汶芳、ASA樂團，由玖壹壹擔任壓軸，六組今年最受歡迎的嘻哈搖滾歌手天團，齊聚花蓮，要大家在2017年的第一天充滿活力與熱情，延續一整年。

今年在花蓮「太平洋觀光節」倒數最特別的就是「跨年倒數獨家香氛煙火」，長達300秒璀璨焰火擁有全台最大尺寸，在煙火施放同時，利用氣味藝術香氛霧化系統，讓現場充滿濃濃的蘋果果香，營造甜美溫馨的跨年香氛，將香氛結合炫麗煙火秀，打造感官立體的多重感受，此外，在「金曲歌王」蕭敬騰與獅子合唱團演出時，現場配合歌曲施放森林草原原始天然香味，以最新科技帶來感官上前所未有的體驗！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』