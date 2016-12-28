



將於明年1月21日在小巨蛋舉辦「第12屆KKBOX風雲榜」！KKBOX今（28日）再公布第三波風雲榜重量級嘉賓，由連續五年拿下「年度風雲歌手」的JJ林俊傑領軍，帶領三組表演嘉賓一起出席，分別是「香港天后」容祖兒（Joey），還有來自馬來西亞的陳勢安（Andrew）、李佳薇（Jess），金曲歌王林俊傑則是連續五年以「KKBOX風雲歌手」身份參加風雲榜，每年演出都堪稱是風雲榜最夢幻內容之一的JJ，表演項目一直被列為最高機密，相當重視風雲榜演出的他，據說已跟製作團隊開會多次，會後還開設了群組，讓行程滿檔飛往世界各地的他，可以隨時掌握進度並與製作團隊溝通！

華語樂壇天后容祖兒，在12/16甫發行《一百個我》國語新歌加精選，主打歌正好是好友JJ林俊傑為她量身定做，一上架就在KKBOX大受歡迎，連續兩週進KKBOX華語新歌排行榜！此次受邀擔任香港表演嘉賓更是相當興奮，將用最高規格空降台北小巨蛋初登場，容祖兒表示，近期來台拍攝MV，常經過台北小巨蛋，於是心裡期許可以在小巨蛋開唱，沒想到KKBOX就像是「許願池」，讓她心想事成！即將登上心目中的舞台，祖兒說：「一直都很想參加風雲榜！今年是第一次出席，也是第一次在小巨蛋表演！已經密集地在為風雲榜做準備，希望可以盡快跟大家見面！」

來自馬來西亞的實力派唱將李佳薇和陳勢安將任「第12屆KKBOX風雲榜」表演嘉賓，兩人同為「馬來幫」，私底下熟識，卻從未同台，這對金童玉女因為今年風雲榜，特地設計節目橋段而有了首次合作機會，「小倆口」近日開口閉口都是討論KKBOX的表演內容，不管去唱校園，還是坐高鐵遇到，都互相「K」來「K」去，只為了將最精彩的表演呈現給KKBOX風雲榜，令人期待！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』