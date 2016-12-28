



星光歌手化身「搖滾宮主」再出擊，歌手賴銘偉（Yuming）等待9年終於等到個人首張專輯，而且破天荒切入台語市場，以台語歌手再出發，賴銘偉害羞自己的台語唱得不是很輪轉，但把所有的情感都傾注在這張台語大碟《心內話》裡，首波主打歌《鬥陣搖落去》翻唱自「泰版謝金燕」หญิงลี（Yinglee）紅翻天的電子動感舞曲《ขอใจเธอแลกเบอร์โทร》，賴銘偉把它翻成朋友逗陣的搖滾同歡歌，拍胸脯掛保證說：「歌無K，對不起咱社會。」

賴銘偉以星光二班冠軍之姿出道，先前與黃美珍合組「神木與瞳」聲名大噪，後來他悄悄去服了兵役，盡國民應盡的義務，也稍稍沈寂了下來。但他始終未忘記歌唱夢，在等待伯樂的過程中，持續練唱、運動，保持肺活量和體力，不但瘦了5公斤，更獲得「星光娛樂」的賞識，成為了黃小琥、蕭煌奇的師弟。

賴銘偉為了拍攝《鬥陣搖落去》音樂錄影帶，還特別學了「鬥陣舞」，在MV裡有繽紛的群舞畫面，他首跳處男舞，「真的有點害羞，但想到公司的栽培，怎麼樣我都要『搖落去』！」在《鬥陣搖落去》MV中，賴銘偉還騎著名流125載妹出遊，馬路的盡頭是遠方的台北101，相當壯觀，也象徵年輕人活力無限，努力往上爬的鬥志。賴銘偉現身南機場夜市、水果店、機車行、小吃攤等代表本土「聳又有力」的地點，搭配搖滾舞曲，整個既復古又新潮。

在《鬥陣搖落去》MV中，導演拍攝賴銘偉和夥伴們駕車出遊「趴哩趴哩」，沒想到車子真的拋錨，賴銘偉和臨演們推著車，也被導演真的剪進MV裡，最後大家在保齡球館打球，跳起了此曲精神的「鬥陣舞」，賴銘偉憨厚的外型跳起舞來，他自嘲說：「別有韻味。」

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』