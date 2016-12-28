



五、六年級生的少女時代中最愛的團體「草蜢」於今年四月推出睽違台灣19年的最新專輯【MUSIC WALKER】，今年也是草蜢成軍第31年，再推出國語專輯讓三位成員都相當重視，不僅三人在新專輯裡都交出了創作，更是勤走兩岸三地進行宣傳活動，更將宣傳期拉長為一年，期望大家更認識現在「進化」後的草蜢。日前再度進棚為新歌「上天關了一扇門」拍攝音樂錄影帶，這首歌由王菀之作曲、黃偉文填詞，用黑色幽默的口吻陳述人生有很多不如意、不快樂的時候，要懂得擁抱與接受，人生才能繼續走下去。歌詞唱著：「聰明代價是什麼，善良是不是選擇，不比我用生命換來寶貴的一課。上天關了一扇門，會為你開一扇窗，有些美麗信仰教人遍體鱗傷。」在拍攝時草蜢三人都收起笑臉，並顯得一臉哀傷，原來這首歌的歌詞讓他們想起了已故的師父梅艷芳，縱使事隔13年，草蜢仍然忘不了梅姑，這一次也在MV中重演當年的思念情懷!

「上天關了一扇門」唱出了草蜢對師父梅艷芳的思念，由於本月31日便是梅艷芳的逝世13周年，草蜢一直將思念梅姐的情緒放在心裹，蔡一傑表示：「其實梅姐離開之後，三個人都沒有特別再提起這件事，他們一直收藏在心底，抑壓著自己的情緒平靜地渡日。」這一次因為拍攝MV提起才知道，原來因為這件事實在太難以接受，當年他們三人在接到梅姐的死訊之後，不約而同都躱起來去逃避，這一次在MV中將拍出這個故事，三個人遇到人生中最大難關也就是師父梅艷芳的辭世，各自躲在自己的角落傷心難過。其中蔡一傑還曾經難過到一直浸泡在浴缸中，眼淚讓浴缸的水都變得鹹鹹的，因此導演特地找來一個浴缸，讓蔡一傑重演這難忘並揪心的一幕。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』