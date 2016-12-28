



吳克群2016年全新專輯【人生超幽默】將於12/30壓軸發行，第二波主打『孤獨是會上癮的』，也唱出當走下舞台後，吳克群內心最深沈的孤獨。

第二波主打『孤獨是會上癮的』，吳克群回歸自我面，自白這是他在人生中感到低潮的時刻所創作出的歌曲，讓人驚訝一直以來給人陽光形象的他竟也有如此憂鬱的一面。吳克群分享當下創作這首歌的狀態：「當時無論在生活上、工作上都遇到撞牆期，就連身體也出了狀況，一向習慣跟家人報喜不報憂；總要撐著總要堅強！想和身邊的人聊天、說心事，但作為一向喜歡幫別人處理問題的大哥，等到自己有問題的時候，反而不知如何求援怎麼開口！而且許多圈外的朋友也很難了解我們所面臨的困難，突然間好像世界只剩下自己一個人，被孤獨情緒淹沒，所以讓我有了創作這首歌的念頭。」透露當時的各種迷惘讓他幾乎笑不出來，夜夜失眠的他，找不到人傾訴，反覆在失眠與孤獨中打滾，後來漸漸習慣一個人與自己相處，發現孤獨原來是會上癮的；最後也承認這首歌是邊哭邊寫完的，著實紀錄了克群人生中最黑暗的一段時期，也把他當時對於生活、工作所遇到的糾結都寫在歌裡。

這次的MV中，為符合歌曲的情境，導演安排克群獨自濕身站在泳池中央，讓吳克群就像個孤單又無助的演員，在人群散場後靜靜的唱著內心獨白。這樣的安排，也讓吳克群拍著拍著猛然悲從中來，又想到當時寫下這首歌的心情與情境，於是當場淚崩，一度停機，而在凌晨收工後，吳克群也特別帶工作人員們一起吃早餐，也提起：「當時失眠到凌晨五點，決定從床上爬起來到外面透透氣，記得戶外只有攝氏7度；默默的，我走到平常最愛的這家早餐店，當時店裏只有我跟老闆，我點了一碗蔥燒牛肉麵，吃完後帶著意外清醒的腦袋走回家，於是寫了這首備感孤獨的歌。」讓眾人意外原來這家早餐店正是這首歌的誕生地。

對於『孤獨是會上癮的』這首歌，吳克群除了毫不保留地記錄下自己的脆弱面，更希望大家能在聆聽這首歌時，坦然的面對自己的感受與孤寂，並從中得到療癒。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』