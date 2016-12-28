（中央社台北28日電）英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，有3名中國大陸駭客因盜取美國一家律師事務所的內部資料進行內線交易，被美國檢察官起訴。



報導指出，在曼哈頓聯邦法院提交的起訴書中，來自中國大陸湖南長沙的鄭波（Bo Zheng；音譯）以及澳門的康逸（Iat Hong；音譯）和洪千（Chin Hung；音譯）分別被控犯有共謀、內線交易、電信欺詐和入侵電腦等罪行。



美國紐約南區聯邦檢察官辦公室27日表示，這3人經由從法律事務所非法獲得的訊息來買賣至少5家公司的股票，獲利超過400萬美元。



美國檢方表示，26歲的康逸25日在香港被捕，正等待引渡；50歲的洪千和30歲的鄭波仍然在逃。



報導提到，香港警務處證實有1名男子於25日被捕，並已於翌日帶到法院提訊，但並未說明進一步詳情。至於美方有否要求協助追緝在逃人員等問題，澳門司法警察局對BBC中文網稱，司警局「沒有相關記錄」。



雖然美國檢方尚未公布被侵入電腦的律師事務所以及5支股票的名字，但檢察官發布的新聞稿中提到英特爾（Intel Corp）和必能寶公司（Pitney Bowes Inc）牽涉其中。



此外，美國證券交易委員會（SEC）在一起與此相關的民事訴訟中指出，這3人在券商記錄中自稱任職於資訊技術公司。



檢方表示，這3人自2014年4月起犯案，藉由入侵2家法律事務所的伺服器及合伙人的電子郵件，取得機密的併購資訊。並利用事務所員工的憑證，在公司伺服器裝設惡意軟體來獲取律師、合伙人的郵件。



紐約南區聯邦檢察官巴拉拉（Preet Bharara）說：「這起網路安全犯罪對全世界的法律事務所都起到警示作用─你們因為擁有具有價值的資訊，因而成為駭客攻擊的目標。」1051228