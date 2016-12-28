晚間資訊報導前，先來關注一下明日的天氣。隨著冷空氣東移南下，東北、西南、華南等氣溫大幅「跳水」，降溫過後瀋陽、昆明、海口等多地冷出「新低度」，迎來了今年下半年來氣溫新低。預計，今天開始大部地區氣溫將開始回升。未來幾天，我國整體降水偏少，主要集中在西部地區，新疆局地有大雪。

明日重要比賽預告：

09:00 快船 VS 鵜鶘 NBA常規賽

09:30 太陽 VS 馬刺 NBA常規賽

11:30 猛龍 VS 勇士 NBA常規賽

曝中國方面有意邀請英超金哨 幫助建設中超聯賽 >>詳情

日前據英國《鏡報》消息，在瘋狂購入多位世界級球星之後，中超聯賽還有意聘請英國著名裁判克拉滕伯格。據《鏡報》報導，中國足球此前一直被假球和貪污醜聞所困擾，現在他們也想凈化中國足球環境。中國方面想通過聘請一些頂級的官員和足球的管理者來建設他們的聯賽。據悉，克拉滕伯格就在他們的目標當中。

上港官方證實奧斯卡轉會費6000萬歐 元旦后抵滬 >>詳情

在上港俱樂部的媒體通氣會上，俱樂部總經理隋國揚透露，巴西球星奧斯卡將於1月2日抵達上海。與此同時，上港俱樂部高層今天公開證實奧斯卡的轉會費，就是6000萬歐元，不是英鎊。」

曝恆大2千萬歐求購波多爾斯基 奉上900萬歐年薪 >>詳情

據德國媒體《sport1》援引《圖片報》消息，現效力於土超豪門加拉塔薩雷隊的德國前國腳盧卡斯-波多爾斯基收到了一份來自中國聯賽球隊的報價，而這支球隊正是中超霸主廣州恆大淘寶，德媒稱恆大願開價2000萬歐元轉會費求購波多爾斯基，並願意支付給波爾蒂900萬歐元的年薪。

前國安外籍門將教練被查出患急性白血病 已入院 >>詳情

前國安外籍守門員教練，在國內先後效力過北京國安、深圳紅鑽、陝西滻灞（貴州茅台）和廣州富力的老托米奇最近在家鄉貝爾格萊德被查出了急性白血病，有可能危及生命。

曝歐洲杯主力中衛已加盟延邊 河太均確認將留隊 >>詳情

年終歲尾，延邊隊舉行了和球迷的聯歡慶典，在慶典中體壇+記者了解到，此前傳聞要被替換的河太均已經確定留守延邊隊。而在尼古拉確定離隊后，延邊隊外援中後衛的人選也頗為引人關注。在慶典上主教練朴泰夏親口透露，匈牙利國腳，理查德古茲米奇已經確定加盟球隊，這名代表匈牙利國家隊征戰了今年歐洲杯的主力中衛將在新賽季披上延邊隊戰袍。匈牙利國腳中衛確定加盟延足，新賽季延邊隊將圍繞古茲米奇打造防線。

英媒:天津權健4千萬買前英超水貨 已成進球機器 >>詳情

中超天津權健提出4300萬英鎊的報價，求購意甲佛羅倫薩前鋒尼科拉-卡利尼奇。義大利《羅馬體育報》稱，新升入中超的天津權健，已提出了一筆的4300萬英鎊報價，求購在意甲表現出色的卡利尼奇。權健的義大利主帥卡納瓦羅對卡利尼奇十分看好，雖然後者剛和佛羅倫薩續約，但天津方面仍提出了這筆巨額報價。

恩里克不續約引加媒狠批：你和瓜迪奧拉沒法比 >>詳情

巴薩主帥恩里克在續約問題上含混的態度引來當地媒體不滿，《每日體育報》就專門發表了一篇評論文章，藉助與瓜迪奧拉的對比來對恩里克進行抨擊，言辭非常嚴厲激烈。

CBA敗給跨年演唱會！青島vs北控沒場館改期打 >>詳情

中國籃協確認，因為青島隊主場存在安全隱患，原定今晚進行的青島對陣北控的比賽取消，將改期進行。據悉，青島男籃主場目前搭建了跨年晚會使用的舞台，這讓舞台這一側的看台存在不小的安全隱患，出於安全考慮，聯賽辦決定讓比賽改期進行，具體時間將另行通知。至於改期比賽造成的一切損失，將有青島男籃俱樂部、青島賽區以及青島國信體育館承擔。主辦單位將視對聯賽造成的影響，對責任方進行處罰。

蘇媒:胡雪峰骨折仍堅持跟隊 一身傷病挺到現在 >>詳情

昨天，江蘇肯帝亞總經理史琳傑在微博上透露，肯帝亞主教練兼球員胡雪峰被確診為左腳趾骨骨裂，本賽季是否能夠重返賽場將成為未知數，值得一提的是，這個賽季是胡雪峰作為球員為江蘇隊效力的最後一個賽季。

福原愛2月東京迪斯尼再辦婚禮 因這裡有戀愛回憶 >>詳情

據日本《報知體育》、《朝日新聞》等媒體報導說，福原愛在1月1日於中國台灣省的台北市舉行過婚禮后，還會回到日本娘家，舉辦一次日式的婚禮，婚禮的地點將會放在東京迪斯尼樂園的度假酒店裡舉行。