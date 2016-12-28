紅新月會(Red Crescent)今天(28日)表示，在利比亞海灘發現11具移民遺體，並指這些移民企圖搭船越過危險的地中海偷渡到歐洲，但卻遭到船難而被沖刷到利比亞海灘。

紅新月會志工法拉(Mohannad al-Fallah)說：「來自(利比亞首都)的黎波里(Tripoli)的利比亞紅新月會志工小組，在的黎波里發現被沖刷到海灘的11具遺體。」

法拉說：「這個負責尋找(移民)遺體的小組是在27日被派往的黎波里多處海灘。」

利比亞紅新月會在臉書網頁上表示，這11具遺體是在的黎波里的「哈伊．阿爾．安達魯斯海灘」(Hay Al Andalus beach)，以及距離的黎波里西方約15公里遠的另一處海灘，被紅新月會志工發現。

自從利比亞前獨裁領導人格達費(Moamer Kadhafi)於2011年被推翻及殺害後，人蛇集團就利用利比亞陷入混亂的情勢，非法偷渡那些想要到歐洲的移民，人蛇集團經常以小船超載移民，企圖渡過危險的地中海，但往往遭遇船難，造成許多移民葬身海底，或是被沖刷到利比亞海灘。

根據聯合國統計資料，今年有超過5,000非法移民和難民因為試圖搭船跨越地中海，不幸葬身大海。