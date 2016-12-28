今日數據趣談:背靠背連勝連砍30+ 哈登本季第3北京新浪網 (2016-12-28 20:16)
哈登率隊擊敗小牛
日期:12月28日，今天2016-17賽季常規賽繼續進行，共有4場比賽，以下為這幾場比賽中出現的一些有趣數據。
今天拉塞爾-威斯布魯克得到29分17個籃板11次助攻，皆為全場最高，率雷霆以106-94戰勝熱火。上一位在客戰熱火的常規賽中打出三雙的球員，是2001年還效力騎士的安德烈-米勒。這期間，熱火在常規賽中連續621個主場沒讓對方球員拿到三雙，這一紀錄在NBA史上排名第2，僅次於1999年12月到今年11月之間的馬刺(679場)。
此外，這是威少本月第6次得到三雙，超越1984-85和1988-89賽季的魔術師約翰遜(5次)，成為NBA史上單月得到三雙最多的球員。
昨天得到32分，率火箭勝太陽的詹姆斯-哈登，今天又得到34分，率隊擊敗小牛。在他之前，本季僅有安東尼-戴維斯和德馬爾-德羅讚背靠背連得30+，且率隊連勝。此前哈登曾在背靠背中有過2次同樣的表現，都是在上賽季。
今天小伊塞亞-托馬斯得到21分，率凱爾特人戰勝灰熊。這是小托馬斯連續第16場得分20+，位列本季所有球員之首。在拉里-伯德和凱文-麥克海爾的時代結束后，僅有2名綠軍球員打出過同樣的紀錄，分別為2006年2月到3月的保羅-皮爾斯(連續16場)，和上賽季的小托馬斯自己(連續18場)。(魑魅)
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
4.3吋 GPS 衛星導航．南極星 GPS-838．PAPAGO 5吋 GPS 衛星導航．DVD GPS 衛星導航．GPS 衛星導航．Marbella GPS 衛星導航．nike GPS 運動手錶．GPS 衛星導航機．GPS 衛星 導航．GPS 衛星 導航機．GARMIN 衛星 導航．mio mivue GPS．GPS 追蹤器．gps 衛星導航 mio 5吋．藍芽 GPS 接收器．GPS 衛星導航 Garmin．GPS-818．gps 衛星 導航 Garmin．gps衛星導航．PAPAGO GPS 衛星導航．南極星 GPS-818．trywin 衛星導航機．GARMIN GPS 衛星導航．鐵人 GPS．WayGo260 GPS 衛星導航機．gps 衛星導航 5吋．wifi GPS 衛星導航機．abee GPS
- 永新 11人份分離式304不鏽鋼電鍋
- HERAN 1-1分離式變頻單冷空調 HI-G72A/HO-G72A
- STEVE MADDEN-鉚釘切爾西短靴-個性黑
- GOLDEN-TIME-你好熊熊-純棉-兩用被床包四件組(加大)
- 遠見雜誌 (1年12期) 贈 頂尖廚師TOP CHEF經典316不鏽鋼複合
- 【BRILLMOND】守護10分真鑽男戒(鑽戒)
- 厚底鞋MISS 21簡約個性兔毛繫帶鋸齒厚底鞋－黑
- POINT 65 N Boblbee GTX 20L 馳聘無界旗鑑硬殼包 (亮面白)
- biz互動英語朗讀CD版(1年12期) 贈 頂尖廚師經典316不鏽鋼複
- MBT瑞士健體鞋(男)700445-619N休閒鞋 標準級
C羅霸氣獲獎感言:黑我的時候拿出證據行不行？【北京新浪網】
10大妙招助你告別騎術低潮 早日擺脫瓶頸期的陰霾【北京新浪網】
小威談性別歧視：我要是男性早就被認為是最偉大【北京新浪網】
穆里尼奧拒放妖星離隊 親自敲打:學學曼聯一強人【北京新浪網】
新台灣人看傅達仁 戴維斯：他是傳奇【中央社】