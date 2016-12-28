日期:12月28日，今天2016-17賽季常規賽繼續進行，共有4場比賽，以下為這幾場比賽中出現的一些有趣數據。

今天拉塞爾-威斯布魯克得到29分17個籃板11次助攻，皆為全場最高，率雷霆以106-94戰勝熱火。上一位在客戰熱火的常規賽中打出三雙的球員，是2001年還效力騎士的安德烈-米勒。這期間，熱火在常規賽中連續621個主場沒讓對方球員拿到三雙，這一紀錄在NBA史上排名第2，僅次於1999年12月到今年11月之間的馬刺(679場)。

此外，這是威少本月第6次得到三雙，超越1984-85和1988-89賽季的魔術師約翰遜(5次)，成為NBA史上單月得到三雙最多的球員。

昨天得到32分，率火箭勝太陽的詹姆斯-哈登，今天又得到34分，率隊擊敗小牛。在他之前，本季僅有安東尼-戴維斯和德馬爾-德羅讚背靠背連得30+，且率隊連勝。此前哈登曾在背靠背中有過2次同樣的表現，都是在上賽季。

今天小伊塞亞-托馬斯得到21分，率凱爾特人戰勝灰熊。這是小托馬斯連續第16場得分20+，位列本季所有球員之首。在拉里-伯德和凱文-麥克海爾的時代結束后，僅有2名綠軍球員打出過同樣的紀錄，分別為2006年2月到3月的保羅-皮爾斯(連續16場)，和上賽季的小托馬斯自己(連續18場)。(魑魅)