「綠茵福地，夢想起航」。日期:12月28日上午，曾見證中國女足兩奪世界亞軍、中國男足首次走向世界的「足球福地」清遠，迎來「金球時刻」——2016首屆清遠足球文化節開幕。在首日的清遠足球文化論壇中，清遠市清新區、與英德市恆大足球學校分別達成協議，共同推動城市足球文化發展。

本屆清遠足球文化節為期兩日，將舉辦足球文化論壇、清遠足球文化展、「清遠杯」青少年足球邀請賽等多項內容，全方位展示清遠足球文化的歷史、現狀，併為未來足球發展方向指明方向。期間，中國足球名宿戚務生、彭偉國，現任國足隊長馮瀟霆、女足隊員譚茹殷等人到場參與活動。

本次活動由中國足球協會、廣東省體育局、清遠市人民政府指導；清遠市委宣傳部、清遠市體育局、清遠市教育局主辦；清新區人民政府、清遠日報社承辦、廣州對口幫扶清遠指揮部、廣州體育學院、廣州恆大淘寶足球俱樂部、恆大足球學校、清遠市球迷協會支持；朝南集團冠名。

中國足球的「嶺南之聲」：打造中國足球「黃埔軍校」

擁有眾多「國字型大小」足球基地，見證了中國足球眾多輝煌時刻，堪稱中國「足球福地」。美譽。清新溫礦泉足球訓練基地更是眾多「國字型大小」球隊的重要訓練地，清新基地的輝煌更是在2002年達到頂峰。當時，在韓日世界杯的亞洲區預選賽中，被譽為「神奇教練」的米盧率領中國男足一舉殺進決賽圈，圓了中國足球44年的夢想，堪稱中國足球歷史上最輝煌的一刻。2002年1月，米盧帶隊進駐清新溫礦泉足球訓練基地備戰。

1986年，「國家女子足球英德訓練基地」掛牌，國家女子足球隊進駐。同年底，國家女足的球員們走出基地，首次參加亞洲女子足球錦標賽，以全勝戰績奪冠。三年後，這裏的鏗鏘玫瑰再次出征，再次捧回亞洲女子足球錦標賽的冠軍。1996年，國家女足獲奧運會亞軍，參賽的女國足中，有90%都來過英德基地訓練，因此，清遠英德一直被視為中國女足的「娘家」。

2011年11月3日，恆大皇馬足球學校落戶清遠，2015年，在全國青少年U13男足錦標賽中，恆大足校一隊在八場比賽的常規時間內取得6勝2平的成績，打入27球，未失一球，先後大比分擊敗了青島中能、河南建業、魯能和武漢等隊伍，最終奪得冠軍，而恆大足校二隊也殺進了四強。

近年來，清遠市委、市政府大力推進校園足球、青少年足球培養，著力推動足球產業發展，取得可喜的成績。其中包括出台了《清遠市校園足球實施方案》《清遠市清新區三坑溫泉足球特色小鎮總體規劃（2014—2030）》，擁有全國校園足球特色學校14所和眾多「國字型大小」的足球資源，包括國家女足英德訓練基地、清新三坑訓練基地、名將足球訓練基地、恆大足球學校、恆大足球訓練基地等。位於清遠的恆大皇馬足球學校，是全世界規模最大的足球學校，承載著中國足球振興的希望。

如今，承載眾多足球榮譽的「足球福地」將重新出發，希望打造中國足球的「黃埔軍校」。28日的清遠足球文化論壇上，清遠市副市長陳建華表示，清遠有責任，有能力，也有信心發展好足球事業，將秉承一貫的開放態度，期望與社會各界的足球人士展開交流合作，共同助力中國足球的騰飛。希望本次論壇論壇，打造一個開放式的平台，用清遠足球論壇發出中國足球領域的嶺南之聲；以恆大足校、足球小鎮、一年一度的恆大足球小將擂台賽為載體，通過發展特色足球學校、足球進幼兒園、足球嘉年華等方式，讓足球與清遠建立更穩定的粘性關係，夯實清遠足球福地文化、足球產業基礎，通過三年左右時間的努力，讓足球真正成為清遠的城市名片。

多專家檢驗清遠足球發展 彭偉國獲聘首屆清遠足球節「推廣大使」

論壇中，多位中國體壇「大咖」也親臨現場，為清遠足球的發展建言獻策。

恆大足球學校校長劉江南表示，恆大足球學校是全球最大的足球學校，已成為清遠的一張城市名片，他建議，清遠應重振英德女足訓練基地雄風、打造清遠首支男足職業球隊，並建立主場、打造「三個一百」（100所學校、100名教練、100名優秀球員）工程，全面開展清遠市校園足球活動、將恆大足校所在的龍頸鎮打造成歐洲足球小鎮，開展與旅遊、文化結合的足球產業等。

著名體育產業專家，中歐商學院體育產業課程導師，櫻桃體育董事長兼總裁張衛建議清遠圍繞足球青訓做文章，將足球資源與旅遊資源尤其是溫泉結合，打造中國青訓之都。

中國國家隊前主教練戚務生表示，清遠原有的基地不應該衰退，我認為美好的明天還沒到來。政府應該把足球發展規劃納入城市建設的一個目標，努力打造基地，吸引更多青訓隊伍來訓練，我相信未來是好的。

論壇上，中國足球名宿彭偉國受聘擔任首屆清遠足球文化節推廣大使，他表示，這次來清遠算是回「娘家」，因為母親就是清遠人，從小每年春節都會跟隨母親回清遠。而在當職業球員時多次去清遠三坑集訓，退役后也曾多次來清遠與業務球隊一起踢波。

恆大、清遠深化合作 簽署多項合作協議

近年來，恆大足校落戶清遠，為清遠足球文化的發展再次注入新的活力，雙方攜手開展校園足球工程暨「百隊進百校」活動，開展了青少年足球教育等合作，清遠全市各地各學校可分享恆大足球學校先進的青訓理念、物質保障能力、教練團隊資源、足球管理、賽事體系等資源，全面推動了清遠廣大中小學校園足球發展。據統計，目前清遠市共有全國校園足球特色學校14所，做到了「班班有球隊、月月有比賽、人人一隻球」。

28日論壇中，恆大足校與清遠的合作得到進一步深化。清新區與恆大足球學校達成協議，共同探討校園足球管理的運行機制，擴大足球運動的規模，豐富足球文化的內涵，形成以「足球文化」為主的積極向上的校園文化氛圍，共同創建特色足球學校等。

2017年起，清新區將依託恆大足球學校資源，清新區計劃每年擴展10間以上全國特色足球學校，大力促進校園足球迅猛發展，恆大足校將負責定期派送優秀足球教練員到各個特色足球學校為足球小運動員教授足球技術，協助清新區每年不定期舉辦足球教練員及裁判員培訓班，全面提升清新區足球事業。此外，清新區與恆大足校將就清新區足球小鎮發展進行深度合作。

英德市與恆大足球學校達成協議內容包括：英德市獲得恆大足球學校2001年齡段女子足球隊冠名權，恆大足球學校2001年齡段女子足球隊在合同期內以「恆大足校英德紅茶女子足球隊」的名稱參加中國足球協會組織的及其他機構組織的所有正式比賽和邀請賽。

（文莉）