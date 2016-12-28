樂視董事長賈躍亭曾說，「樂視的發展史就是一部掙脫資金枷鎖的歷史」。現在，樂視距離緩解「資金饑渴」的可能性又近了一步。

12月28日晚，樂視（300104.SZ） 發佈公告稱，樂視網聯合賈躍亭、樂視控股（北京）有限公司已與戰略投資者簽署了《戰略合作框架協議》，並且戰略投資者支付了一定數額的誠意金。其中，本次重大事項涉及交易規模預計超過100億元人民幣，相關各方仍需要進一步磋商以簽訂正式合作協議。

樂視引入的百億戰略投資者究竟是誰？樂視並未在公告中透露具體情況。據第一財經記者從知情人士處了解， 此次引入的戰略投資者或與險資有關。

根據樂視網發佈的2016年半年度報告，樂視實現營業總收入100.63億元，較去年同期增長125.59%。這意味著樂視此次引入的戰略投資已經超過樂視網半年的營收。

不過，由於樂視本次重大事項預計涉及一家以上戰略投資者，所涉投資規模較大，涉及多個主體，交易結構等方面仍有諸多具體事項需要各方商議確定，目前相關事項尚存在不確定性，為確保本次重大事項的順利進行，防止公司股價異常波動，維護投資者權益，樂視向深圳證券交易所申請，公司股票將於2016年12月29日上午開市起繼續停牌，停牌時間原則上不超過十個交易日。

事實上，資金問題一直是懸在樂視頭上的「達摩克利斯之劍」。自從在今年11月賈躍亭發佈全員信，承認樂視資金鏈問題之後，因資金緊張所引發的項目停工傳言、供應商追款、裁員等一系列消息接踵而至。

在互聯網評論人士方興東看來，樂視的確低估了不夠專注的報復，也低估了企業成長資金激增的巨大壓力，把樂視的願景和冷酷的現實分得不清。

特別是與其宏大的野心相比，樂視還沒有相匹配的全球頂級投資機構領投的足夠資金支持，以滿足接下來與增長相匹配的指數級激增的資金和資源需要。

可以看到的是，在資金和資源有限的情況下，樂視一下子將全球化戰線拉得太長，但組織能力卻沒有跟上，導致非上市公司旗下業務後勁明顯乏力。

樂視創始人賈躍亭也曾在今年11月的股東交流會中坦言，「過去我忽視了資本，忽視了融資，我們最薄弱的是資本部。我們目前已經具備了一切可能盈利的能力，但是融資能力還是非常的欠缺。」

「我們可能死在成功的路上，這考驗的是我們的資金能力、組織能力。」賈躍亭說。

樂視的資金需求究竟有多大？

第一財經記者此前曾通過大量梳理髮現，從上市公司到非上市子生態，以樂視網為圓心，數以百計的關聯公司形成了一個燒錢迷局。上市公司資金一部分以債權的形式流向關聯公司，反哺其他子生態的擴張，另一部分則是股權投資的形式。非上市板塊，汽車、手機、體育等子生態近幾年的蒙眼狂奔，成為擴張燒錢的主角。

自2010年以來，包括樂視網在內的整個樂視，若不考慮重複計算，從直接套現到間接融資，已經完成、計劃中的融資規模，或已超過800億元。這樣堪稱天量的融資規模，伴隨更為巨額的資金需求。

根據賈躍亭前不久公開的說法，截至目前，其個人在汽車生態內就投放了100多億元。賈躍亭長江商學院同學的6億美金投資，也主要投向了樂視汽車生態。

本月7日一早樂視也曾宣布緊急停牌，當時第一財經記者獨家獲悉，這次停牌或與樂視網控股子公司---樂視致新電子科技（天津）有限公司（下稱「樂視致新」）的新一輪戰略引資有關。

此後的12月11日下午，公開露面的賈躍亭證實透露樂視致新將在未來一個多月時間內，完成「較大規模」的一輪融資。樂視體育 CEO 雷振劍也在近日對第一財經記者表示如果不出意外，未來1~2月，樂視體育將公佈在資金方面特別是融資上的重大變化。

對於此次引入的險資情況，上述知情人士並未做詳細透露。事實上，此前保險因為資金充裕、操作專業，長期以來險資入市被視作利好。從最初放開保險購買基金，實現間接入市，到開閘保險資金直接入市，再到不斷提高入市資金比例上限，險資被視為理想的長期股權投資者角色而存在。

但近一年多來「險資」在資本市場屢屢掀起波瀾、頻頻舉牌上市公司，從萬科到南玻、中國建築再到格力電器，險資的角色發生了翻轉，從「利好」變成了「野蠻人」。

不過近期一系列針對性措施的出台，意味著險資舉牌正面臨更為嚴厲的監管。此前保監會主席項俊波措辭嚴厲地強調，險資應當努力做資本市場的友好投資人，絕不能讓保險機構成為野蠻人，也不能讓保險資金成為資本市場的「泥石流」。

而樂視未來如何與險資形成良性互動，根據樂視公告顯示，由於所涉投資規模較大，涉及多個主體，交易結構等方面仍有諸多具體事項需要各方商議確定。畢竟對於一家企業來說，資金十分重要，沒有未來才更令人擔心。