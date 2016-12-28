本次「職棒球員工會高爾夫公益賽」在今天晚會後圓滿落幕，在各大球星以及工作人員的努力幫忙下，最終募得總金額為1831200元，將在扣除成本後均分給需要幫助的團體。

本次義賣壓軸–王建民的實戰簽名球衣最終是以20萬的高價碼被標下，而其他球員及教練的球衣也都有6萬以上的價碼，拍賣所得總金額為826000元台幣。

球員工會官方表示，所有募款將在扣除成本後，分配給各個所需要的團體，包括家扶基金會以、父母因大溪高中意外雙亡的廖姓兄弟及偏鄉學校。