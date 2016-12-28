自1999年交往至今的「禪師」Phil Jackson與洛杉磯湖人「公主」Jeanie Buss，28日確定分手，結束17年的愛情長跑。

兩人不只是愛侶關係，2012年聖誕節禪師求婚成功，Buss當時還在Instagram發布鑽戒照片，如今兩人一個是紐約尼克總裁，一個掌管湖人事務，因分身乏術和平分手。

「我們彼此相愛、尊重，我們也一起決定終止婚約關係。」禪師在Twitter表示，「我們都有職業上的義務，遠距離讓我們很難維持感情，這些年我們一起度過很多快樂的日子，希望未來我們依然能互相扶持。」

禪師在1999年接手湖人總教練，正是那時跟Buss陷入愛河，多年來他也被稱為湖人「駙馬爺」，但Buss那同樣身為湖人老闆的哥哥Jim Buss始終沒讓小倆口登基，這三人的詭異關係被認為是湖人衰落的幕後原因。

Buss也在Twitter發表聲明，「我一生摯愛就是洛杉磯湖人，但我也愛Phil，無論以前以後，我沒辦法給予雙方完全的關愛，這對大家來說都是不公平的。」