足球／家長憂沒未來 陳柏良：眼光放遠NOWnews今日新聞 (2016-12-28 20:10)
「台灣隊長」陳柏良今在淡水新市國小舉行「陳柏良足球教室」推廣活動獲得熱烈回響，吸引許多從事足球運動的小朋友們慕名而來，有趣的是，現場的家長人數也不輸孩子，活動現場座無虛席。
小球員的家長們都對於台灣足壇的現況感到擔憂，深怕熱愛踢球的自家孩子前途堪慮，因此在開放提問時間拋出台灣環境的辛辣問題要台灣隊長接招。
「台灣的足球環境確實不好，但我們可以一起改變。」陳柏良誠懇地回覆道。
陳柏良表示，自己當時的踢球環境比現在更差，仍是靠著堅持才走到現在這一步，也透露原本自己小時候的夢想是加入台電足球隊，但18歲時因國家隊日本教練的牽線得以去日職橫濱水手隊試訓，從此大開眼界，夢想也因此改變。
「希望家長們把眼光放遠，孩子們的未來並不只侷限於台灣，也能像我一樣往外面發展，也不一定要去中國，日本、西班牙也可以。」
同時陳柏良也勉勵小球員們，成為旅外球員並沒有什麼捷徑，不外乎是要好好準備自己、最重要的是「堅持」。
「我曾經在國中升高中的時候有過放棄踢足球的念頭，當時我聽媽媽的話堅持下去才有現在的陳柏良，希望你們要好好訓練，要有夢想，也希望家長能繼續支持，讓下一個陳柏良、或是更好的球員誕生。」
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