殺妻後燒炭害死6歲女兒的嫌犯李宏基，28日遭最高法院判處死刑定讞，被害家屬對於判決結果感到欣慰，但表示定讞歸定讞，在嫌犯未伏法前仍提心吊膽，擔心李男遇到大赦會被放出來。對此，有法界人士認為，李男的犯罪事實明確，就算之後提出非常上訴，可能也不會影響結果。

這是今年繼鄭捷之後的第二起死刑案，也是總統蔡英文上任後的第一起。全案一審時認定，李男原本想與女兒同歸於盡，與一般殺害子女案件有別，罪不致死，殺害長女部分判無期徒刑，殺妻則判15年，但案件在二審時，李男曾表示與前妻家的恩怨「不死不休」，還放話出獄要復仇，法官認定李男毫無悔意，且無教化可能，改判死刑及無期徒刑，全案上訴最高法院，28日判處死刑定讞。

廢死聯盟則表示，二審及之後的更一審，法院沒有對被告進一步調查或做精神鑑定，「何來論罪科刑結果？」執行長林欣怡也指出，這起案件仍有一些疑點未釐清，辯護律師曾要求為被告進行精神鑑定，但法院沒做就直接輕率判處死刑，且最高院連準備庭都未開，直接進入言詞辯論，也很奇怪，若只是因為被告嗆聲求死法官就改判，「難道死刑是求死之人的手段嗎？」

聯大法律事務所的律師劉昌崙表示，不管是大赦或特赦都還要看最後訂定的條例，李男不一定能適用而獲得減刑。至於廢死聯盟的疑慮，劉律師回答，如果三審中法官審理有疏失是可以提出非常上訴，像是蘇建和的案件就歷經多次更審，是死刑犯獲再審最後逆轉無罪定讞的首例，但不一定會對李男判決造成影響，如果李男犯罪事實明確，最後還是會被判處死刑。