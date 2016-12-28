



【大成報記者何秀菁／南投報導】 行政院農業委員會於本(105)年12月28日在該會5樓大禮堂辦理「105年度優良農建工程獎」頒獎典禮。林務局南投林區管理處獲優良農業建設工程治山防災類獎優等2件，佳作2件;另農路(林道)類獎優等1件，合計5件工程得獎，成果豐碩並創下林務局所屬機關連續10年得獎紀錄。





南投林管處說明該處辦理之「奧萬大聯外道路改善工程」獲農路(林道)類之優等獎；「濁水溪事業區第22林班崩塌地整治工程」及「魚池鄉白石牙野溪整治工程」等2件工程獲治山防災類之優等獎；「104年度田中鎮1704保安林野溪整治工程」及「埔里事業區第109林班石坑野溪整治工程」等2件工程獲治山防災類之佳作獎，合計該處有5件工程獲得本年度優良農建工程獎之肯定，實屬不易。





南投林管處表示上述治山防災類工程完工後除對各工區保全對象及下游居民之交通暨房舍安全有相當的助益外，工程之植栽綠化亦可對該地生態及景觀有所助益。而獲農路(林道)類優等獎之「奧萬大聯外道路改善工程」係將奧萬大聯外道路營造為賞楓道路，沿線之擋土牆及護欄等設施，除有保障道路安全之用途外，並利用彩石拼畫及楓葉圖騰，營造特有之楓林景色。奧萬大四季轉換顏色繽紛，炎炎夏日轉入秋意濃愁時分，遍野的綠意漸漸轉為楓紅，那茵茵綠綠、橙紅火紅，將滿山遍野地襯托得另一番人間美境的景色，故南投林管處將此景色融入擋土牆圖騰意象中，讓道路設施在景觀上不再單調；而欄杆圖騰部分，中間的楓葉則代表了環繞奧萬大山脈的楓林，楓葉外圍的道路代表奧萬大聯外道路穿梭在楓林之間，歡迎並引領人們來到奧萬大國家森林遊樂區裡調劑身心。





