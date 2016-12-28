



【大成報記者杜忠聰/臺南報導】根據衛生局統計105年1月至11月份自殺死亡人數為251人，其中0-24歲自殺死亡人數為10人；而同期接獲自殺高風險通報共578人，其中0-24歲為114人，這階段年齡大多是在求學階段，應該是人生中相對較單純的階段，但卻因為得面對沈重的升學壓力或遭到同儕排擠、霸凌等，導致心事重重，怎麼也快樂不起來。 或許，家長們該沉靜下來思考，對於孩子的未來，究竟希望給他們什麼？我們常認為，家長辛苦賺錢，提供優渥的生活條件，希望孩子專心唸書，孩子的課業就該有相對應的回饋表現。卻忽略成長過程中，孩子需要瞭解與陪伴。青春期的孩子對於同儕認同看重，有一部分是因為互相理解，相較之下父母親常因工作關係，和孩子一天講不到三句話，遑論傾聽孩子的心聲。也導致孩子在外鑄成大錯、發生憾事之時，接到通知的家長往往無法置信。近期接獲通報，有一名學子表示，自己可以安靜坐著閱讀課外讀物，也相當有興趣；但家長希望他專注在課業上，可是他真的讀不下書，被逼著唸書壓力很大，因而有尋短念頭，後續將其轉介心理諮商，也讓家長瞭解孩子需求，才不致釀成憾事。 家庭應是最堅強的支柱、最好的避風港，而非「逼瘋港」。親人的瞭解、傾聽與陪伴，是降低自殺率的良藥。衛生局呼籲家長們要多關心、傾聽孩子的心聲，若孩子出現情緒焦慮憂鬱、對任何事情都不感興趣、倦怠、嗜睡、暴食、注意力不集中等，家人與親友適時的支持與關懷也是非常重要的，可利用心情溫度計(BSRS-5)協助進行檢測。周邊的親友適時發揮一問、二應、三轉介的守門人精神，促進病人及早就醫恢復心理健康，倘若情緒障礙持續兩週仍無法緩減，或持續有自殺意念，親友應儘快陪伴以尋求心理衛生或精神專業人員協助，並持續關懷。本局亦提供免費心理諮商服務，由專業人員傾聽、陪伴您度過情緒的低潮，預約專線06-3352982或06-6377232，且衛生福利部提供24小時免費安心專線0800-788-995(請幫幫-救救我)，讓心情鬱卒的朋友們有紓發及找到出口的機會。