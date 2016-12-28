



【記者陳昭宗雲林報導】財神祖廟北港武德宮28日豎立燈篙昭告天地百年大醮之丙申圓醮在即，亦為首批復刻的6尊明代座虎武財神舉行入神儀式，全省各地的會首與功德主皆齊聚廟埕，遠從廣州與越南的信眾都特地趕回北港參加這場世紀醮典。





廟方指出，主委林安樂帶領眾人身著藍色漢服，頭戴墨色滾朱紅邊的紗帽，腳踏龍紋高底青色長靴，在道長的引領下，一起豎立圓醮的燈篙，並寫上風調雨順、合境平安，藉此昭告萬天的神明，此地將舉辦醮典，接連幾天迎請許多前來作客的神尊進壇，有北港朝天宮糖郊媽、台南永華宮廣澤尊王、台南大上帝廟玄天上帝、嘉義城隍廟、九華山地藏庵、文財殿、布袋嘉應廟、南崁五福宮與草屯敦和宮等都是座上嘉賓。





主委林安樂表示，在迎請回兩尊明代武財神鎮殿之寶後，各地信眾要求廟方能復刻供信眾敬拜，管委會在與多位雕塑界工藝師探究該尊明代座虎武財神的工法後，終於在圓醮開始前順利完成六尊外型完全擬真的復刻版金尊，委請府城延陵道壇吳政憲道長主持入神科儀，並請入醮壇共鑑這場世紀醮典。





林安樂也說，為了一圓許多早就想奉請武財神卻一直欠缺臨門一腳的信眾，武德宮在財神爺指示下雕刻了568尊仿造開基底座的武財神，在參加完此次醮典累積功果後，將供信眾迎請回去奉拜，有興趣的信眾可以 洽詢廟方。





圖說：財神祖廟北港武德宮百年大醮之丙申圓醮在即，為首批復刻的明代座虎武財神舉行入神儀式，見證這場世紀醮典。（記者陳昭宗拍攝）