首次南高屏澎四縣市食品安全衛生聯繫會議於台南召開，達成強化區域食品安全風險管控之共識！大成報 (2016-12-28 18:10)
本次會議是依據今年10月3日於屏東縣政府舉行之2016南高屏澎4縣市首長區域治理平台會議決議所辦理，該平台會議由4縣市首長共同出席，會中針對環保、食安、觀光、交通等議題共同研商，達成高捷輕軌北延台南南延屏東、高鐵南延屏東、推動南向觀光、廢棄物聯合稽查及區域食品安全風險管控等六大議題共識。其中針對區域食品安全風險管控，其重要性不亞於資安或是經濟的發展，透過區域治理平台對實踐全方位食安管理有很大的助益。首次南高屏澎四縣市食品安全衛生聯繫會議就是縣市間彼此訊息的溝通跟連結，希望共同合作發揮整體效果並藉由共同治理平台解決食品安全的問題，一起捍衛民眾的健康！
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