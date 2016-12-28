



【記者陳昭宗雲林報導】農業首都雲林縣是台灣的大米倉，頂禾建設公司董事長兼總經理林信成及金色大地公司董事長兼總經理呂政璋都是在外打拼的雲林子弟，由於心向故鄉，在寒冬歲末之際，以購買在地的優質好米，透過立委蘇治芬服務處受理，捐贈給台西鄉公所及新住民關懷協會，藉由鄉公所來協助台西鄉的低收入戶、中低收入戶等弱勢團體，期能誘發社會對弱勢族群、新住民及新台灣之子的關懷與照顧。





秘書吳政展表示，本次向在地的崙背農會購買2大車共有2,000包優質的濁水溪好米，捐給公所及台西鄉新住民關懷協會，期能拋磚引玉，讓更多有能力的人來共同協助弱勢及新台灣之子的家庭。





圖說：頂禾建設及金色大地公司在寒冬歲末之際，購買在地優質好米，透過立委蘇治芬服務處捐贈給弱勢團體。（記者陳昭宗拍攝）