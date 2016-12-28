【大成報記者杜忠聰/臺南報導】農曆春節假期將至，為確保消費場所安全無虞，以保障市民生命安全，臺南市政府消防局於105年10月24日起至106年1月26日止，針對百貨公司、賣場、量販店、超級市場、電影院、戲院、PUB、舞廳、遊樂場所等人潮眾多之場所，全面進行消防安全檢查工作，檢查項目有消防安全設備檢測、檢修申報確認、防火管理及防焰物品檢查等，場所如有上述消防安全等不合格事項，立即開立限期改善通知單，要求場所業者儘速進行改善，予以市民安全購物、平安過節的消費場所。臺南市政府消防局第六大隊於105年12月27日抽查轄區內大賣場及加強場所自衛消防編組演練暨驗證，查核場所面對災害時自主應變能力。大隊長林德興強調，業者在春節期間，應對公共安全維護要有更高的自主管理意識，以提供消費者一個安心購物環境，同時呼籲民眾，前往公共場所消費時，應先了解逃生路徑，注意逃生通道是否暢通。