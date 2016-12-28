臺南市政府消防局第六大隊加強年前場所消防安全檢查暨場所自衛消防編組演練 保障市民生命財產安全大成報 (2016-12-28 18:14)
臺南市政府消防局第六大隊於105年12月27日抽查轄區內大賣場及加強場所自衛消防編組演練暨驗證，查核場所面對災害時自主應變能力。大隊長林德興強調，業者在春節期間，應對公共安全維護要有更高的自主管理意識，以提供消費者一個安心購物環境，同時呼籲民眾，前往公共場所消費時，應先了解逃生路徑，注意逃生通道是否暢通。
關鍵字：
上一則：到竹縣體驗溫泉饗宴
下一則：菜鳥女警好人緣 線報助逮通緝犯
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【PAUL HUEMAN太陽眼鏡】百搭熱銷方框款(琥珀#PHS1045A C4)
- 強生 皇家極技按摩椅CS-9330
- 【Longchamp】經典長提把大型尼龍水餃包(豔紅色)
- 【WIRED】太空復刻初代計時碼錶-藍綠/41mm(7T92-X272B AF8U
- 周大福 迪士尼公主系列 美夢成真蝶形鑽石18K金墜飾(不含鍊)
- 三菱電機標準6坪用靜音變頻冷專分離式MUY-GE35NA/MSY-GE35N
- Lutron 多功能紅外線溫度計 TM-939
- 【CHIARA FERRAGNI】I Feel+笑臉 平底樂福鞋(黑色天鵝絨)
- EPSON WF-100 A4 彩色噴墨行動印表機
- 【CASIO PRO TREK】馬雅叢林太陽能登山錶-橘(PRG-300CM-4DR
霧峰23棟地震危樓形同廢墟 拖了17年總算拆除【台灣好新聞報】
少女遭恐怖情人燒到毀容 院方發布病危通知【NOWnews今日新聞】
搶救高麗菜價 雲林外銷韓國30公噸【台灣好新聞報】