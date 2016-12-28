



【記者陳昭宗雲林報導】雲林地檢署為宣示對轄區內醫療暴力零容忍之態度，檢察長鄭銘謙28日邀集雲林地方法院冷明珍庭長、縣衛生局長吳昭軍、縣警局長黃明昭、各警分局長、設有急診室醫療單位所在之派出所主管及各負有急診責任之醫療機構代表共同針對醫療暴力案件研商，積極防制醫療暴力之方法，會議中黃明昭局長、吳昭軍局長及各醫療單位代表均熱烈表示意見，經鄭銘謙檢察長裁示，檢、警、醫及衛生局建立完善通報機制，並制定醫療暴力通報流程及醫療暴力防制要點，彰顯對醫療暴力案件將以從嚴從速之方式偵辦，以維護醫事人員、醫療環境安全，保障就醫病患之權益。





地檢署指出，鑑於以往醫療糾紛案件因專業性高且醫療鑑定曠日廢時，造成訴訟程序延宕，醫療糾紛案件之當事人亦因司法牛步而造成雙輸





之局面，為能減少誤判及縮短醫療糾紛案件偵辦之期日，鄭檢察長亦邀集轄內各醫院及雲林縣醫師公會、律師公會、法律扶助基金會等代表一同就醫療糾紛設置調處機制開會研討。為使醫療及法律專業人士於訴訟前端及早介入，加速醫療糾紛案件辦理，並提高醫療糾紛案件結果之正確性，以期維護醫療糾紛案件雙方當事人權益，會議中達成共識，與會單位將成立醫法論壇，定期召開分享醫療及司法之案例研討。





圖說：雲林地檢署宣示醫療暴力零容忍，檢察長鄭銘謙邀集相關單位代表共同研商，以維護醫事人員、醫療環境安全及保障病患權益。（記者陳昭宗拍攝）