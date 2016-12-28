臺南市議會赴越南參訪大成報 (2016-12-28 18:18)
參訪團一行於28日參觀設廠在海陽省的大亞電纜公司，由徐副總敬堯代表接待，由於大亞集團創造就業機會，注重提昇產業技術能量，更貫徹根留台灣、放眼世界的政策，該公司從1993年開始到大陸設廠，1995年起，先後在南越、北越建立據點，也是越南第一家上市的全外資企業。賴議長表示，大亞集團不論在太陽光電的發展或是電纜研發製造都是優等生，更積極配合政府推動的南向政策，非常值得產業界參考和學習，因此特別前來參觀取經。
與越南海防商會長陳威銘及台商們的座談交流中，除聊及家鄉事，也分享當初來越南創業的辛酸和經驗交流，對於目前新政府著手推動的新南向政策，都表示樂觀其成。相關企業對新南向政策之建言，希望政府能儘速加強雙向優秀人才養成及交流；善用台越雙方投資及貿易優勢，以國家力量協助企業取得大型公共工程市場；對企業投資融資及保證，確保投資環境；加強台商會功能，促進以團體戰力保有全面性供應鏈；締結城市交流，以點線面進行城市外交，擴展雙向觀光。賴議長表示，有別於以往傳統型態的貿易及投資，現在涵蓋科技、文化、觀光、教育及人民互動等方面，做全面性的連結，建立廣泛的對話機制，建立合作共識，減少障礙、降低衝突。
賴議長說，蔡總統的五加二新產業發展政策，目的是要帶動傳統產業型升級的利機，而企業轉型並不是條簡單的路，但如同蔡總統所說，再大的困難與壓力，大家都要共同承擔，要有耐心，因為這是正確的方向。議會也會將台商的體切建言反應給中央政府，希望能儘速建立國與國之間文化的尊重及投資法令的政策，期許給與在外打拼的台商在經濟和權利的保障。尤其未來臺南擔負綠能研發專區的使命，市議會將會配合市政府，結合在地立委及產業界，全力配合蔡總統的政策，做最大的努力，希望大家共同合作把臺南帶向新的里程碑。
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