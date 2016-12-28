臺南市議會副議長郭信良率隊親赴三分局慰問並頒發慰問金，鼓勵員警士氣大成報 (2016-12-28 18:22)
副議長郭信良表示，市警局第三分局在接獲報案後，在極少線索下，卻能在檢察官尚未驗屍前就宣告破案，這樣的辦案精神與積極的態度，相當值得親自鼓勵，因此特別率領議員同仁代表市議會慰問，親自頒發慰問金。郭副議長說，警方此次迅速破案也再次證明法網恢恢、疏而不漏。一同前往三分局頒發慰問金的議員分別為郭秀珠、杜素吟、蔡秋蘭、林炳利，另有李中岑及王錦德議員則由服務處代表與會為員警加油打氣。
市警局第三分局分局長戴崇贒表示，警方在12月26日下午接獲報案，能在3小時內破案主要是因為專案小組犧牲假期、群策群力，並充分發揮科學辦案及團隊精神所致，而各個相關單位通力合作也加快警方偵破速度，市警局副局長陳書田也特別感謝副議長、議員百忙中撥冗頒發慰問金，市警局未來將繼續努力打擊犯罪，進一步保障人民財產安全。
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