新法上路衝擊拉緊報 幼教協會辦一例一休研習講座大成報 (2016-12-28 18:25)
劉永偉老師曾輔導全台灣500餘家的幼（補）教機構，被稱為「兒教主管的人事顧問、勞務管理軍師」，因此面對多如牛毛又複雜的工時法令，劉老師現場一一解說，不只對於幼教人員休息日、加班費計算、時數等問題，連帶提到勞資協調以及企業管理因應，猶如「行動懶人包」。
台南市幼教發展協會理事長李淑鈴指出勞動政策牽一髮動全身，勞資雙方都有顧慮之處，但最終本意希望都是希望能改善幼教工作環境，為了避免衝擊以及影響過大，因此三個協會才會共同想出舉辦如此富有意義的活動。
林美燕議員也表示修法通過後，最重要的就是知道如何因應，得到協調各方意見及整合，她認為不能單就某一方面著手，因為從管理者看是一回事、從勞工看又是另一回事，因此也鼓勵政府跟民間合作多舉辦類似座談及講座，雙方才能免於陷入困境，困在一例一休的死胡同，讓勞工與管理者合作、雙贏的結果。
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