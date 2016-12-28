【大成報記者何秀菁／南投報導】為確保合歡山遊客賞雪安全，防制交通事故及意外事件，及雪季期間交通安全及順暢，合歡山將實施交通疏導措施，期間自106年1月1日起至106年2月28日止。實施路段為台十四甲線大禹嶺至合歡山莊、翠峰至合歡山莊路段。交通管制內容包括，（1）禁止乙類大客車（25人座以上）及3.5噸以上之大貨車，行駛台14甲線大禹嶺（台14甲線41.5K）至合歡山莊（台14甲線33K）、翠峰（台14甲線18K）至合歡山莊（台14甲線33K）路段。（2）昆陽至合歡山莊路段規劃徒步賞雪區，除公務車及鏟雪車外，禁止各類車輛通行。徒步區賞雪區外未掛雪鏈車進入雪地，得視雪（路）況、路況及車輛性能（具四輪傳動），限制或禁止通行。（3）遇路面積雪或結冰時，自晚上17時至翌日7時，視實際情況封閉管制路段。（4）台14甲線武嶺至合歡山路段，因坡陡彎急路面極易結冰，靠山崖側禁止停車以維交通順暢及安全。前來賞雪遊客除了多留意交通警示資訊系統即時提供路況資訊及相關訊息外，另可向勤務指揮中心（電話：049-2222448）、交通警察隊（電話：049-2203707）、南投縣政府即時交通資訊網（電話：049-2246850，傳真049-2244762）、警察台中台（電話：0800-000123）、仁愛分局勤務指揮中心（電話：049-2802204）詢問各項雪況跟相關管制消息。另外，提醒遊客注意高山天氣多變，旅遊出門前除了多注意氣象局一周天氣預告外，仍要留意當日氣象變化做好萬全準備，以保有良好旅遊品質。