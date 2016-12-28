合歡山雪季期間交通管制 106年1月1日啟動大成報 (2016-12-28 18:31)
交通管制內容包括，（1）禁止乙類大客車（25人座以上）及3.5噸以上之大貨車，行駛台14甲線大禹嶺（台14甲線41.5K）至合歡山莊（台14甲線33K）、翠峰（台14甲線18K）至合歡山莊（台14甲線33K）路段。（2）昆陽至合歡山莊路段規劃徒步賞雪區，除公務車及鏟雪車外，禁止各類車輛通行。徒步區賞雪區外未掛雪鏈車進入雪地，得視雪（路）況、路況及車輛性能（具四輪傳動），限制或禁止通行。（3）遇路面積雪或結冰時，自晚上17時至翌日7時，視實際情況封閉管制路段。（4）台14甲線武嶺至合歡山路段，因坡陡彎急路面極易結冰，靠山崖側禁止停車以維交通順暢及安全。
前來賞雪遊客除了多留意交通警示資訊系統即時提供路況資訊及相關訊息外，另可向勤務指揮中心（電話：049-2222448）、交通警察隊（電話：049-2203707）、南投縣政府即時交通資訊網（電話：049-2246850，傳真049-2244762）、警察台中台（電話：0800-000123）、仁愛分局勤務指揮中心（電話：049-2802204）詢問各項雪況跟相關管制消息。
另外，提醒遊客注意高山天氣多變，旅遊出門前除了多注意氣象局一周天氣預告外，仍要留意當日氣象變化做好萬全準備，以保有良好旅遊品質。
關鍵字：
上一則：到竹縣體驗溫泉饗宴
下一則：突尼西亞火車撞巴士 5死多傷
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- EPSON 原廠高容量墨水匣 T677250 藍色 （WP4531，WP4091）
- EPSON LW-1000 產業專用高速網路條碼標籤印表機
- HP CB436A 原廠碳粉匣 (黑)
- 【COACH太陽眼鏡】簡約優雅大方框款(棕#COS8091F 520813)
- 周大福 海軍風船錨造型18K玫瑰金吊墜
- 【CASIO 卡西歐】G-SHOCK 卡西歐 鋼彈配色太陽能電波數位指
- 【奇珍館】和闐玉糖籽料旭日東昇擺件(和闐玉擺飾開運避邪增
- PRINCESS荷蘭公主專業級咖啡磨豆機242197
- OSIM uPamper 2 刮痧按摩棒 OS-253
- 【SWAROVSKI】Octea Classica 經典優雅時尚小秒針腕錶(5131
霧峰23棟地震危樓形同廢墟 拖了17年總算拆除【台灣好新聞報】
少女遭恐怖情人燒到毀容 院方發布病危通知【NOWnews今日新聞】
搶救高麗菜價 雲林外銷韓國30公噸【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》